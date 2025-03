Bove: ritorno al calcio dopo il malore? "Devo capire se posso togliere il defibrillatore"

Il centrocampista della Fiorentina ha raccontato a 'Passa dal BSMT', podcast di Gianluca Gazzoli, le sensazioni e i ricordi di quel Fiorentina-Inter. E poi ha parlato del suo futuro: "Andare a giocare all'estero? Lo farei, lo devo a me stesso e per tutti i sacrifici che ho fatto" GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

"Nel futuro dovrò fare delle visite importanti che mi diranno se posso togliere il defibrillatore e in tal caso che cosa poi dovrei fare. Dopo il malore ho sentito Eriksen, è stato molto gentile, mi ha dato molti consigli". E' quanto ha dichiarato Edoardo Bove, raccontandosi a 'Passa dal BSMT', il podcast curato da Gianluca Gazzoli. "Andare a giocare all'estero? Lo farei, lo devo a me stesso e per tutti i sacrifici che ho fatto - ha aggiunto il centrocampista costretto allo stop forzato dallo scorso 1' dicembre quando si sentì male durante Fiorentina-Inter. "Sono ancora giovane, non posso pensare di mollare, l'idea di smettere di giocare a calcio per me è inconcepibile. So chi è Edoardo con il calcio, ma senza ho pausa di scoprirlo. Ovviamente è importante anche stare bene mentalmente, se non mi sentissi sicuro senza il defibrillatore cambierebbe tutto. Ancora non c'è nulla di definito e ciò mi fa ben sperare per il futuro. I medici mi hanno subito avvertito che impiantare questo salva vita era la cosa migliore, sto imparando a conviverci, quando dormo su un certo lato o faccio certi movimenti lo sento, all'aeroporto - ha sorriso - mi garantisce una corsia preferenziale".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Gazzoli (@gianlucagazzoli) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

"In ambulanza ero abbastanza indemoniato" Quanto ai ricordi di quel Fiorentina-Inter ha raccontato: "Rammento il primo quarto d'ora della gara, il gol poi annullato a Lautaro, io avvertivo già un po' la testa girarmi anche se il cuore lo sentivo battere normalmente. Mi sono abbassato, ho provato a rialzarmi ma sono andato giù. Ma senza sentire nulla al petto. E quando mi sono svegliato all'ospedale non ricordavo nulla. Mi hanno raccontato che in in ambulanza ero abbastanza...indemoniato. Più avanti ho voluto rivedere il momento in cui ho perso i sensi, all'inizio quelle immagini non mi hanno infastidito, rivedendole dopo un po' di tempo è stato come tornare indietro e per questo un po' mi ha turbato". "Talvolta mi chiedo perché è successo proprio a me - ha detto ancora -, perché gli altri possono giocare e io no. Però ho capito poi che sono stato molto fortunato, per questo quasi mi sento in colpa quando mi pongo certe domande".