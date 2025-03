La Lazio rischia di perdere ancora Castellanos. Tornato in campo lo scorso giovedì nel ritorno degli ottavi di Europa League contro il Viktoria Plzen, l'attaccante argentino era rimasto in campo 67 minuti contribuendo al passaggio del turno dei biancocelesti. Non si vedeva da un mese, quando il 15 febbraio fu costretto a lasciare il campo dopo 27 minuti per un infortunio alla coscia contro il Napoli. Ciò nonostante il Taty è rimasto in panchina tutta la partita nel pesantissimo 5-0 incassato a Bologna, gestione prudente di Baroni che aveva notato come il giocatore non fosse ancora in condizione. Si teme infatti un nuovo stop muscolare per Castellanos, destinato a nuovi controlli per stabilire l'entità dell'infortunio. Si tratterebbe di una lesione di lieve entità, ma che lo terrebbe ancora fuori dal campo nella fase più importante della stagione.

