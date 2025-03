Archiviato con una vittoria il big match contro l'Atalanta, per l'Inter è tempo di concentrarsi sul rush finale che arriverà dopo la sosta per le nazionali. Campionato, Champions e Coppa Italia: tre obiettivi (più il Mondiale per Club) a cui Simone Inzaghi non vuole rinunciare ma, per centrarli, avrà bisogno anche di quasi tutto l'organico a disposizione. Nell'allenamento di oggi, intanto, sono rientrati i primi infortunati: Zielinski, Zalewski, Darmian e Dimarco hanno svolto tutti lavoro personalizzato e puntano a essere pronti per la prossima gara, in programma contro l'Udinese. Sono attesi nei prossimi giorni, invece, Thuram e Dumfries che hanno dovuto rinunciare alla chiamata con le rispettive nazionali, venerdì riprenderanno le sedute per chi è rimasto 'a casa'.