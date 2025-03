Inter e Napoli hanno messo gli occhi su Lorenzo Lucca dell'Udinese per l'attacco della prossima stagione. Per quanto riguarda il Napoli, il classe 2000 corrisponde per caratteristiche all'identikit che vuole Antonio Conte da affiancare a Romelu Lukaku. Lucca piace anche all'Inter, ma nella lista del club nerazzurro ci sono anche Castro e Krstovic da affiancare a Lautaro e Thuram

Lorenzo Lucca, attaccante dell'Udinese classe 2000, è finito nel mirino di Inter e Napoli in vista della prossima stagione dopo i tentativi invernali di Milan, Atalanta e Roma. Il classe 2000, che in questa stagione ha segnato 12 gol (10 in Serie A e 2 in Coppa Italia), corrisponde per caratteristiche all'identikit che vuole Antonio Conte da affiancare a Romelu Lukaku. Ma su di lui c'è anche il club nerazzurro che si guarda intorno in vista della possibile uscita di Correa (in scadenza di contratto).