La carriera da giocatore

Aveva iniziato negli anni ’90 come centrocampista nella squadra che era stata anche del papà Oscar, ex difensore: l’Atletico Junior Barranquilla, con cui è stato campione di Colombia assieme al leggendario Carlos Valderrama nel 1993 e nel 1995. Nel 1999 l’approdo in Italia, al Parma, assieme al connazionale Johnnier Montaño. Era un centrocampista piccolo di statura (170 cm) ma grintosissimo. Il suo modello Edgard Davids. Vestirà la maglia del Parma per 128 volte, conquistando una Supercoppa Italiana (1999), una Coppa Italia (2002) e una storica salvezza (2007) con Ranieri alla guida del club e Pepito Rossiin attacco a fare magie. In mezzo le parentesi in prestito con Sampdoria (zero presenze a causa di un crociato subito rotto), Lecce (16 partite con Delio Rossi nel 2003/04, una salvezza e la vittoria storica 4-3 a Torino contro la Juventus) e Modena (54 partite e 2 gol, i suoi unici in Italia)