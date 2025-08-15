l'esclusiva
El Shaarawy: "Io, capitano. Che onore! Obiettivo? La Champions"
Il peso felice della fascia di capitano, la voglia di portare la Roma di nuovo in Champions League: “È il nostro obiettivo”. Ma anche Gasperini, Ranieri e Gattuso, con quel sogno della convocazione in Nazionale. Stephan El Shaarawy parla in esclusiva su Sky Sport Insider
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi