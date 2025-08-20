Tale e quale Lazio: i pro e i contro per Sarri
La Lazio riparte senza rivoluzioni e con Sarri al timone: mercato fermo, rosa quasi intatta e poche novità, ma anche la chance di trasformare stabilità e lavoro tattico in un’arma. Difesa granitica, giovani da plasmare e l’assenza delle coppe come occasione per partire forte: il campo dirà se basterà per andare oltre i limiti mostrati la scorsa stagione
