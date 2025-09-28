il commento
Juventus, Tudor ancora alla ricerca di certezze in attacco: troppe rotazioni
Il pareggio contro l'Atalanta ha mostrato ancora di più i limiti di questa Juventus che sembra davvero un cantiere aperto. Tudor continua a cambiare l'attaccante e in molti non hanno convinto: la situazione in casa bianconera spiegata da Giovanni Guardalà
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi