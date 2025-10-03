Faraoni: "C***te ne ho fatte, ma ho sempre messo il cuore"

In esclusiva per Sky Sport Insider, parla l’esterno ora senza contratto: “Il calcio è cambiato, non mi aspettavo di restare a casa. Il mio mani? Un’assurda follia. Ranieri, Gasperini, Tudor e Juric: ecco cosa mi hanno lasciato”
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi