Dall'arrivo di Daniele De Rossi la squadra rossoblù ha iniziato a risalire la classifica, ottenendo vittorie importanti e, numeri alla mano, migliorando sotto moltissimi punti di vista. Ora arriva la sfida più importante: continuare così e alzare sempre più l'asticella per "non arrendersi alla mediocrità", come detto dallo stesso allenatore