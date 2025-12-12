La 15^ giornata di Serie A si apre con un importante scontro-salvezza al Via del Mare. Di Francesco conferma Stulic in attacco nel tridente con Sottil e Tete Morente, in panchina Camarda. Gilardino invece deve sostituire lo squalificato Nzola e dovrebbe optare per Moreo in coppia con Meister. Akinsanmiro e Leris tornano tra i titolari, confermato in porta Scuffet
LECCE (4-3-3) la probabile formazione
Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Morente, Stulic, Sottil. All. Di Francesco
- Di Francesco in attacco punta ancora su Stulic, dalla panchina Camarda
- Cambiano invece gli esterni offensivi: giocano Tete Morente e Sottil al posto di Banda e Pierotti
- Immutata la linea difensiva davanti a Falcone, così come il trio in mediana
PISA (3-5-2) la probabile formazione
Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Leris; Moreo, Meister. All. Gilardino
- Gilardino deve porsi il dilemma della sostituzione di Nzola, squalificato per tre giornate dopo il rosso col Parma. Al suo posto c'è Moreo con Meister
- Qualche cambiamento anche a centrocampo, con il ritorno di Akinsanmiro e Leris tra i titolari. Fuori Piccinini e Angori
- In porta confermato ancora Scuffet a discapito di Semper