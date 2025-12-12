Offerte Sky
Lecce-Pisa, le probabili formazioni

Serie A

La 15^ giornata di Serie A si apre con un importante scontro-salvezza al Via del Mare. Di Francesco conferma Stulic in attacco nel tridente con Sottil e Tete Morente, in panchina Camarda. Gilardino invece deve sostituire lo squalificato Nzola e dovrebbe optare per Moreo in coppia con Meister. Akinsanmiro e Leris tornano tra i titolari, confermato in porta Scuffet

IL CALENDARIO DELLA 15^ GIORNATA

Probabili formazioni
Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
Portiere
Lecce
Danilo Veiga
Danilo Veiga
Terzino destro
Lecce
Kialonda Gaspar
Kialonda Gaspar
Difensore centrale
Lecce
Tiago Gabriel
Tiago Gabriel
Difensore centrale
Lecce
Antonino Gallo
Antonino Gallo
Terzino sinistro
Lecce
Lassana Coulibaly
Lassana Coulibaly
Mezzala destra
Lecce
Ylber Ramadani
Ylber Ramadani
Centrocampista centrale
Lecce
Medon Berisha
Medon Berisha
Mezzala sinistra
Lecce
Tete Morente
Tete Morente
Ala destra
Lecce
Nikola Stulic
Nikola Stulic
Centravanti
Lecce
Riccardo Sottil
Riccardo Sottil
Ala sinistra

LECCE (4-3-3) la probabile formazione

Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Morente, Stulic, Sottil. All. Di Francesco

  • Di Francesco in attacco punta ancora su Stulic, dalla panchina Camarda
  • Cambiano invece gli esterni offensivi: giocano Tete Morente e Sottil al posto di Banda e Pierotti
  • Immutata la linea difensiva davanti a Falcone, così come il trio in mediana
Pisa
Simone Scuffet
Simone Scuffet
Goalkeeper
Pisa
Arturo Calabresi
Arturo Calabresi
Difensore di destra
Pisa
Antonio Caracciolo
Antonio Caracciolo
Difensore centrale
Pisa
Simone Canestrelli
Simone Canestrelli
Difensore di sinistra
Pisa
Idrissa Touré
Idrissa Touré
Esterno destro
Pisa
Ebenezer Akinsanmiro
Ebenezer Akinsanmiro
Mezzala destra
Pisa
Michel Aebischer
Michel Aebischer
Centrocampista centrale
Pisa
Marius Marin
Marius Marin
Mezzala sinistra
Pisa
Mehdi Léris
Mehdi Léris
Esterno sinistro
Pisa
Stefano Moreo
Stefano Moreo
Attaccante
Pisa
Henrik Meister
Henrik Meister
Attaccante

PISA (3-5-2) la probabile formazione

Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Leris; Moreo, Meister. All. Gilardino

  • Gilardino deve porsi il dilemma della sostituzione di Nzola, squalificato per tre giornate dopo il rosso col Parma. Al suo posto c'è Moreo con Meister
  • Qualche cambiamento anche a centrocampo, con il ritorno di Akinsanmiro e Leris tra i titolari. Fuori Piccinini e Angori
  • In porta confermato ancora Scuffet a discapito di Semper

CALCIO: SCELTI PER TE