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Giampaolo alla Cremonese è un cerchio che si riapre

Giovanni Rispoli

Giovanni Rispoli

Nelle parole di Fabio Micarelli, l’uomo da sempre più vicino a Marco Giampaolo, il racconto di un viaggio che spesso porta l’allenatore di Giulianova a scegliere, o a essere scelto, per tornare dove è già stato. Perché si può lasciare un segno anche senza alzare un trofeo o vincere sempre    

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