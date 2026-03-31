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Ritrovarsi e ripartire: quanto servono Dumfries e Thuram a Chivu

Andrea Paventi
©IPA/Fotogramma

Due storie che si incrociano nel momento più delicato della stagione. Dumfries e Thuram, due giocatori diversi per caratteristiche e percorso, ma accomunati dalla stessa necessità: incidere adesso. Perché la corsa scudetto dell’Inter passa inevitabilmente anche da loro e dalle loro prestazioni

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