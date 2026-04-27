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Cagliari-Atalanta 3-2, le pagelle della partita di Serie A

Serie A
©Ansa

Il Cagliari fa uno scatto importante verso la salvezza vincendo in casa con l'Atalanta. Tra i sardi, nessuna insufficienza: il protagonista della sfida è Mendy, che all'esordio da titolare segna due gol in 8 minuti ed è l'MVP. Ottimo anche Caprile (7), che salva i suoi in diverse occasioni. Nell'Atalanta, tante insufficienze: si salvano solo Carnesecchi (6) e Scamacca, che tiene in vita la Dea con due gol e prende 7. Tutti i voti del match a cura di Riccardo Gentile

CAGLIARI-ATALANTA 3-2: HIGHLIGHTS -CLASSIFICA

Pagelle
Cagliari
Elia Caprile
voto 7
Elia Caprile
Cagliari
Michel Adopo
voto 6.5
Michel Adopo
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Cagliari
José Pedro Zé Pedro
voto 6.5
José Pedro Zé Pedro
Cagliari
Yerry Mina
voto 6.5
Yerry Mina
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Cagliari
Juan Rodríguez
voto 6.5
Juan Rodríguez
Cagliari
Adam Obert
voto 6.5
Adam Obert
Cagliari
Gianluca Gaetano
voto 7
Gianluca Gaetano
Cagliari
Alessandro Deiola
voto 6
Alessandro Deiola
pubblicità
Cagliari
Michael Folorunsho
voto 7
Michael Folorunsho
Cagliari
Sebastiano Esposito
voto 6
Sebastiano Esposito
pubblicità
mvp
Cagliari
Paul Mendy
voto 8
Paul Mendy
Atalanta
Marco Carnesecchi
voto 6
Marco Carnesecchi
Atalanta
Giorgio Scalvini
voto 5.5
Giorgio Scalvini
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Atalanta
Berat Djimsiti
voto 5
Berat Djimsiti
Atalanta
Sead Kolasinac
voto 5.5
Sead Kolasinac
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Atalanta
Raoul Bellanova
voto 5
Raoul Bellanova
Atalanta
Marten de Roon
voto 5.5
Marten de Roon
Atalanta
Mario Pasalic
voto 5.5
Mario Pasalic
Atalanta
Davide Zappacosta
voto 5
Davide Zappacosta
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Atalanta
Charles De Ketelaere
voto 5
Charles De Ketelaere
Atalanta
Giacomo Raspadori
voto 5
Giacomo Raspadori
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Atalanta
Gianluca Scamacca
voto 7
Gianluca Scamacca
I subentrati
5.5
5
5.5
5
6
All. Palladino 5.5

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