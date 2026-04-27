Il Cagliari fa uno scatto importante verso la salvezza vincendo in casa con l'Atalanta. Tra i sardi, nessuna insufficienza: il protagonista della sfida è Mendy, che all'esordio da titolare segna due gol in 8 minuti ed è l'MVP. Ottimo anche Caprile (7), che salva i suoi in diverse occasioni. Nell'Atalanta, tante insufficienze: si salvano solo Carnesecchi (6) e Scamacca, che tiene in vita la Dea con due gol e prende 7. Tutti i voti del match a cura di Riccardo Gentile

CAGLIARI-ATALANTA 3-2: HIGHLIGHTS -CLASSIFICA