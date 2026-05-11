Cairo, l'omaggio (solitario) al Grande TorinoIL RICORDO
Il presidente del Torino Urbano Cairo è salito sul colle di Superga per rendere omaggio al Grande Torino, a una settimana dal 4 maggio, giornata delle commemorazioni ufficiali per la tragedia del 1949
Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è salito sul colle di Superga per rendere omaggio al Grande Torino. A una settimana dal 4 maggio, giornata delle commemorazioni ufficiali per la tragedia del 1949, il numero uno del club di via Viotti ha deciso di recarsi davanti alla lapide degli Invincibili per onorare la memoria dei caduti. Nelle immagini pubblicate dal sito ufficiale del Toro si vede Cairo che, da solo, si ferma nel luogo simbolo della tragedia aerea di 77 anni fa.