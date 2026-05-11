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Inchiesta arbitri, sentito il responsabile dell'ufficio legislativo Figc

caos calcio

Il Pubblico Ministero di Milano, Maurizio Ascione, prosegue le sue audizioni nell'ambito dell'inchiesta sul sistema di designazioni arbitrali e sulla gestione della sala Var di Lissone. Lunedì è stato sentito come teste, non indagato, l’avvocato Giancarlo Viglione, responsabile dell’Ufficio legislativo della FIGC

E’ iniziata una nuova settimana di audizioni da parte del Pubblico Ministero di Milano, Maurizio Ascione, sul sistema di designazioni arbitrali e sulla gestione della sala var di Lissone. Lunedì è stato sentito come teste, non indagato, l’avvocato Giancarlo Viglione, responsabile dell’Ufficio legislativo della FIGC. L’audizione è durata circa due ore e mezza. Gli inquirenti stanno ricostruendo il quadro normativo e i protocolli relativi alla gestione della sala Var, luogo in cui secondo l’accusa si sarebbero svolte le cosiddette “bussate” da parte dell’ex designatore, Rocchi. La conferma che questo è stato il tema dell’audizione è arrivata dallo stesso avvocato Viglione all’uscita dagli uffici della Procura di Milano. Fonti della procura confermano che martedì 12 maggio si svolgeranno altre audizioni ma che non riguarderanno dirigenti di società di serie A.

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