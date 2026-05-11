La partita Napoli-Bologna valida per la 36^ giornata di Serie A sarà trasmessa lunedì 11 maggio alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Napoli e Bologna

Il Bologna è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei sfide di Serie A contro il Napoli (2V, 3N), dopo una serie di cinque sconfitte consecutive contro questa avversaria. Nessuna delle ultime 12 gare casalinghe del Napoli contro il Bologna in Serie A è terminata in parità: nove successi azzurri e tre rossoblù nel parziale - l'ultimo incontro concluso in equilibrio tra le due formazioni in casa dei partenopei risale al 16 gennaio 2012: 1-1, con le reti di Robert Acquafresca e Cavani. Il Bologna ha ottenuto solo 12 punti dei 49 che ha in classifica in questa Serie A nelle sfide disputate contro le avversarie attualmente nella metà alta della classifica, meglio solo di Hellas Verona (nove), Pisa (cinque) e Lecce (quattro) e alla pari di Cremonese e Cagliari. Il Napoli ha all'attivo 70 punti in classifica in questa Serie A, frutto di 21 vittorie, sette pareggi e sette sconfitte: può registrare almeno 22 successi per l'11ª volta nelle ultime 14 stagioni nel massimo campionato, dopo che non aveva mai tagliato questo traguardo in tutte le precedenti 66 edizioni disputate nella competizione. Il Bologna non ha trovato la rete in nessuna delle ultime tre gare di Serie A (contro Juve, Roma e Cagliari); i rossoblù hanno mancato la via del gol in almeno quattro incontri consecutivi solo due volte nelle ultime 10 stagioni nel massimo campionato: nel settembre 2018 (cinque) e nell'aprile 2022 (quattro). Il Napoli è rimasto imbattuto in 27 delle ultime 28 gare casalinghe di Serie A (unico ko contro la Lazio il 18 aprile), trovando il successo in ben 20 di questi incontri (7N).