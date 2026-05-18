La sconfitta contro la Fiorentina fa scivolare la Juventus al sesto posto e a -2 dal quarto, e ora - con una sola partita da giocare - il sogno di qualificarsi alla prossima Champions appara lontanissimo. E se la mancata qualificazione dovesse diventare realità, in casa bianconera si potrebbe andare verso l'ennesima rivoluzione