l'analisi
Juve, sui bianconeri aleggia lo spettro dell'ennesima rivoluzione
La sconfitta contro la Fiorentina fa scivolare la Juventus al sesto posto e a -2 dal quarto, e ora - con una sola partita da giocare - il sogno di qualificarsi alla prossima Champions appara lontanissimo. E se la mancata qualificazione dovesse diventare realità, in casa bianconera si potrebbe andare verso l'ennesima rivoluzione
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