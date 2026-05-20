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Sarri, tutte le strade portano lontano da Roma e dalla Lazio

Matteo Petrucci

©Getty

Una stagione iniziata male e proseguita tra pochi alti e molti bassi, con Sarri e la società che non sono mai riusciti a trovare un punto d'incontro. E così per la Lazio l’ennesimo anno zero sembra davvero all’orizzonte...

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