Atalanta, il calendario delle partite in Serie Aatalanta
Il campionato dei bergamaschi si aprirà alla New Balance Arena contro il Sassuolo e si chiuderà allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli. Inverno freddo e insidioso per l'Atalanta che tra fine del girone d'andata e inizio di quello di ritorno avrà diverse sfide dure da affrontare
Il calendario completo dell'Atalanta
- 1ª giornata: Atalanta-Sassuolo
- 2ª giornata: Atalanta-Bologna
- 3ª giornata: Roma-Atalanta
- 4ª giornata: Atalanta-Cagliari
- 5ª giornata: Juventus-Atalanta
- 6ª giornata: Atalanta-Venezia
- 7ª giornata: Milan-Atalanta
- 8ª giornata: Atalanta-Frosinone
- 9ª giornata: Fiorentina-Atalanta
- 10ª giornata: Atalanta-Parma
- 11ª giornata: Monza-Atalanta
- 12ª giornata: Atalanta-Inter
- 13ª giornata: Lecce-Atalanta
- 14ª giornata: Lazio-Atalanta
- 15ª giornata: Atalanta-Genoa
- 16ª giornata: Atalanta-Napoli
- 17ª giornata: Udinese-Atalanta
- 18ª giornata: Atalanta-Como
- 19ª giornata: Torino-Atalanta
- 20ª giornata: Atalanta-Roma
- 21ª giornata: Bologna-Atalanta
- 22ª giornata: Atalanta-Fiorentina
- 23ª giornata: Atalanta-Lazio
- 24ª giornata: Genoa-Atalanta
- 25ª giornata: Atalanta-Monza
- 26ª giornata: Inter-Atalanta
- 27ª giornata: Atalanta-Torino
- 28ª giornata: Venezia-Atalanta
- 29ª giornata: Atalanta-Milan
- 30ª giornata: Sassuolo-Atalanta
- 31ª giornata: Cagliari-Atalanta
- 32ª giornata: Atalanta-Udinese
- 33ª giornata: Parma-Atalanta
- 34ª giornata: Atalanta-Juventus
- 35ª giornata: Frosinone-Atalanta
- 36ª giornata: Como-Atalanta
- 37ª giornata: Atalanta-Lecce
- 38ª giornata: Napoli-Atalanta