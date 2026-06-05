Il campionato dei bergamaschi si aprirà alla New Balance Arena contro il Sassuolo e si chiuderà allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli. Inverno freddo e insidioso per l'Atalanta che tra fine del girone d'andata e inizio di quello di ritorno avrà diverse sfide dure da affrontare

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