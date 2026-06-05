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Atalanta, il calendario delle partite in Serie A

atalanta

Il campionato dei bergamaschi si aprirà alla New Balance Arena contro il Sassuolo e si chiuderà allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli. Inverno freddo e insidioso per l'Atalanta che tra fine del girone d'andata e inizio di quello di ritorno avrà diverse sfide dure da affrontare

SERIE A, IL CALENDARIO GIORNATA PER GIORNATA

Il calendario completo dell'Atalanta

  • 1ª giornata: Atalanta-Sassuolo
  • 2ª giornata: Atalanta-Bologna
  • 3ª giornata: Roma-Atalanta
  • 4ª giornata: Atalanta-Cagliari
  • 5ª giornata: Juventus-Atalanta
  • 6ª giornata: Atalanta-Venezia
  • 7ª giornata: Milan-Atalanta
  • 8ª giornata: Atalanta-Frosinone
  • 9ª giornata: Fiorentina-Atalanta
  • 10ª giornata: Atalanta-Parma
  • 11ª giornata: Monza-Atalanta
  • 12ª giornata: Atalanta-Inter
  • 13ª giornata: Lecce-Atalanta
  • 14ª giornata: Lazio-Atalanta
  • 15ª giornata: Atalanta-Genoa
  • 16ª giornata: Atalanta-Napoli
  • 17ª giornata: Udinese-Atalanta
  • 18ª giornata: Atalanta-Como
  • 19ª giornata: Torino-Atalanta 
  • 20ª giornata: Atalanta-Roma
  • 21ª giornata: Bologna-Atalanta
  • 22ª giornata: Atalanta-Fiorentina
  • 23ª giornata: Atalanta-Lazio
  • 24ª giornata: Genoa-Atalanta
  • 25ª giornata: Atalanta-Monza
  • 26ª giornata: Inter-Atalanta
  • 27ª giornata: Atalanta-Torino
  • 28ª giornata: Venezia-Atalanta
  • 29ª giornata: Atalanta-Milan
  • 30ª giornata: Sassuolo-Atalanta
  • 31ª giornata: Cagliari-Atalanta
  • 32ª giornata: Atalanta-Udinese
  • 33ª giornata: Parma-Atalanta
  • 34ª giornata: Atalanta-Juventus
  • 35ª giornata: Frosinone-Atalanta
  • 36ª giornata: Como-Atalanta
  • 37ª giornata: Atalanta-Lecce
  • 38ª giornata: Napoli-Atalanta 

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