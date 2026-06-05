La Lega Serie A è già proiettata alla stagione 2026/2027. Dal Teatro Regio di Parma, è stato presentato il calendario del prossimo campionato con tutte le 380 partite divise giornata per giornata
- La Serie A 2026/2027 vedrà i Campioni d'Italia in carica dell'Inter esordire in casa a San Siro contro il Monza neopromosso.
- La Juventus debutterà sul campo del Frosinone, il Milan su quello del Torino e il Napoli al Ferraris contro il Genoa.
- La Roma aprirà il suo campionato allo stadio Olimpico contro la Fiorentina, mentre il Como debutterà a Udine.
- Nella seconda giornata prima sfida tra due squadre che parteciperanno alla Champions League: allo stadio Maradona si giocherà Napoli-Como.
- Iniziano i primi big match nel terzo turno: Inter-Napoli e Juventus-Milan saranno le due sfide più interessanti del weekend, ma occhi puntati anche allo stadio Olimpico per Roma-Atalanta.
- Prima giornata casalinga del Como che, a causa di lavori allo stadio Sinigaglia, inizierà i primi tre turni del suo campionato in trasferta per poi affrontare in casa il Parma.
- Il quinto turno vedrà allo stadio Olimpico tra Roma e Inter, mentre a Torino si giocherà Juventus-Atalanta.
- Sesto turno che vedrà al Sinigaglia la sfida tra le ultime due squadre che si sono qualificate alla Champions League la scorsa stagione: Como-Roma.
- Nel settimo turno ci sarà la 'sfida del cuore' per Daniele De Rossi che con il suo Genoa andrà allo stadio Olimpico per affrontare la Roma.
- Particolare attenzione per il big match allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Roma.
- Primo derby della stagione con Milan-Inter.
- E non solo: nel weekend del primo novembre in programma anche il big match Juventus-Napoli.
- Fiorentina-Juventus e Napoli-Lazio tra le sfide più interessanti del weekend.
- Occhio anche ai due derby: quello emiliano tra Parma e Bologna e quello del triveneto tra Venezia e Udinese.
- Altro derby al quindicesimo turno di Serie A, questa volta è il turno di quello di Roma.
- Ma il weekend di campionato preannuncia spettacolo anche con la sfida al Maradona tra Napoli e Milan.
- Atalanta-Napoli e Roma-Juventus le sfide più interessanti dell'ultimo turno prima di Natale.
- Il primo turno di campionato del 2027 vedrà l'Inter impegnata in casa contro il Sassuolo, la Juventus a Bologna, il Milan a Monza e il Parma a Napoli.
- La Roma aprirà all'Olimpico contro il Frosinone, il Como in casa con il Lecce e la Fiorentina con la Lazio.
- Derby della Mole nel turno dell'Epifania. Attenzione anche alle sfide tra Lazio e Inter e Milan e Fiorentina.
- Ultimo turno del girone d'andata che vedrà il big match tra Inter e Juventus
- La prima giornata di ritorno si aprirà con Atalanta-Roma, Juventus-Genoa e Milan-Torino
- Doppio big match nel ventiduesimo turno: Napoli-Inter e Milan-Juventus.
- Nel weekend di San Valentino, gli innamorati del calcio potranno godersi il derby di Milano e Napoli-Juventus.
- Juventus-Roma il big match di questo turno.
- Derby di Torino nel primo weekend di aprile della Serie A dopo l'ultimo weekend di pausa.
- Trentunesimo turno che vedrà la sfida tra Inter e Roma come big match del weekend.
- Il derby di Roma e Milan-Napoli le due gare da seguire con maggiore attenzione in questa trentaduesima giornata.
- L'ultimo mese di campionato inizierà con grandi sfide: Como-Inter, Atalanta-Juventus, Milan-Lazio e Roma-Napoli.
- Terz'ultimo turno di campionato che vedrà due sfide che potrebbero risultare chiave per i discorsi di classifica: Juventus-Inter e Milan-Roma.