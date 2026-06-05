 Calendario Serie A, giornate e partite del campionato 2026 2027| Sky Sport
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Calendario Serie A, tutte le giornate del campionato 2026/2027

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La Lega Serie A è già proiettata alla stagione 2026/2027. Dal Teatro Regio di Parma, è stato presentato il calendario del prossimo campionato con tutte le 380 partite divise giornata per giornata

SERIE A 2026/27: QUANDO SONO I DERBY E I BIG MATCH

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