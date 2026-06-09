Il Collegio di Garanzia presso il Coni ha emesso un parere riguardo alla richiesta del ministro per lo Sport e i giovani Abodi sulla presunta ineleggibilità di Malagò alla presidenza della Figc, per via del cosiddetto ‘pantouflage’: "Una pronuncia avente ad oggetto tale verifica preliminare -questo il testo del parere- parrebbe esorbitare dalla competenza del Collegio". L'organismo "potrebbe essere chiamato a pronunciarsi su eventuali ricorsi" FIGC-MALAGO', COS'E' IL PANTOUFLAGE

Il Collegio di garanzia dello Sport presso il Coni ritiene non di propria competenza la verifica sulla presunta ineleggibilità di Giovanni Malagò alla presidenza della Federcalcio, la cui assemblea elettiva è fissata per il 22 giungo prossimo. Lo dichiara in una pronuncia che risponde alla richiesta di parere formale, richiesto quattro giorni fa dal ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, in seguito ad un'interrogazione parlamentare in relazione all'applicazione delle norme sul 'pantouflage' nelle cariche apicali del sistema sportivo. Il ministro ha fatto analoga richiesta anche all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac). "Parrebbe esorbitare dalla competenza del Collegio una pronuncia avente ad oggetto tale verifica preliminare -si legge nella pronuncia, relativa in particolare all'art.3 delle Norme organizzative interne federali (Noif) della Figc- anche sulla base della considerazione che il Collegio stesso potrebbe essere chiamato a pronunciarsi in ultimo grado sui provvedimenti di ammissione e/o diniego delle candidature in caso di impugnazione". Inoltre, il Collegio rileva che "se, da un lato, non è in discussione nel caso in esame ed in relazione alla procedura elettorale il possesso dei requisiti rilevanti ai fini dell'ordinamento sportivo previsti all'art. 29 dello Statuto Figc, approvato dalla Giunta Nazionale del Coni, dall'altro, la valutazione di eventuali altri profili di candidabilità e/o eleggibilità, che non rientrano in questi ultimi, finirebbe per esulare dalla competenza di questo Collegio, attenendo eventualmente alla competenza funzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione".

Parere Anac, le dichiarazioni di Abodi e Buonfiglio E' a questo punto atteso il parere dell'Anac, che il ministro Abodi conta arrivi entro il 22 giugno: "Mi auguro di sì -ha detto oggi il ministro- Il rispetto è assoluto, i tempi li valuterà l'Autorità perché è un tema che merita approfondimento. E l'approfondimento presuppone il tempo. L'Anac sa perfettamente quale è l'appuntamento". Di diverso parere è il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, dettosi "convinto che il parere non arriverà" prima delle elezioni Figc. "Un'istruttoria l'Anac non la fa in un tempo così breve. Per quello che mi riguarda ho attivato il Collegio di Garanzia perché ritengo sacrosanto che ci sia una risposta tempestiva da parte del Coni", ha detto, poche ore prima della pubblicazione della pronuncia.

Che cos’è il pantouflage Il ‘pantouflage’ indica una situazione in cui un dipendente pubblico o un alto funzionario statale passa a ricoprire degli incarichi nel settore privato. Anche inquadrato come fenomeno delle ‘porte girevoli’, è un termine che proviene dalla parola francese ‘pantoufle’, ovvero pantofola: allude ironicamente alla scelta di abbandonare la carriera pubblica per andare a occupare posizioni aziendali più comode e remunerative. Per prevenire potenziali conflitti di interesse e casi di corruzione, la legge italiana vieta agli ex dipendenti della Pubblica Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali di lavorare, nei tre anni successivi alla cessazione del servizio, per i soggetti privati che ne sono stati destinatari. La violazione di questo divieto comporta la nullità del contratto di lavoro stipulato, l'obbligo di restituzione dei compensi percepiti e il divieto per l'impresa coinvolta di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i successivi tre anni.