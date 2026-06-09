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Torino, tifoso della Juve ferito prima del derby dimesso dall'ospedale Molinette

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Marco Leonardo Basoccu, il tifoso juventino di 36 anni gravemente ferito alla testa prima del derby Torino-Juventus, è stato dimesso nel pomeriggio di oggi, martedì 9 giugno, dall'ospedale Molinette di Torino. "Sto bene, ho solo un leggero mal di testa. Non ho una memoria ben chiara di quello che è accaduto", le prime parole del tifoso dopo aver lasciato l'ospedale riportate da la Repubblica

Marco Leonardo Basoccu è stato dimesso nel pomeriggio dall'Ospedale Molinette di Torino. Il tifoso juventino di 36 anni, ricoverato dopo il grave trauma cranico riportato durante gli scontri avvenuti all'esterno dello stadio Olimpico-Grande Torino prima del derby del 24 maggio, come riporta l'Agi, lascia l'ospedale con buone condizioni neurologiche. Basoccu era stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico dopo i fatti di quella domenica. Il decorso clinico è stato positivo ma il percorso di cure non è ancora terminato: il trentaseienne dovrà tornare alle Molinette tra due o tre settimane per un nuovo ricovero finalizzato a completare l'iter terapeutico, come raccontato dal padre Pierluigi Basoccu all'Ansa: "Dovrà tornare alle Molinette per un altro intervento. Stiamo andando a prenderlo in ospedale perché lo dimettono, torna a casa".

Basoccu: "Sto bene ma non ho memoria chiara di quello che è accaduto"

Il tifoso bianconero ha parlato dopo esser stato dimesso dall'ospedale. "Sto bene, sono felice di essere uscito finalmente. Ho solo un leggero mal di testa, tutto il resto è ok. Colgo anche l'opportunità per ringraziare tutto il personale, gli assistenti, tutti quanti sono stati gentilissimi e molto cordiali con me". Le sue parole, riportate da La Repubblica, sulle sue condizioni: "Adesso ci vorrà ancora un po' per la ripresa totale, ci sarà un'altra operazione, ci pensiamo con calma".

 

Su quanto accaduto fuori dallo stadio, Basoccu ha aggiunto: "Ricordo qualcosina del prima. Devo ancora capire le vicende reali che sono successe, devo ancora parlare con le persone che erano con me, non le ho ancora sentite tutte, però non ho una memoria ben chiara di quello che è accaduto. Una delle prime dottoresse che mi ha assistito da quando sono entrato non voleva che io avessi contatti con l'esterno per non danneggiare la memoria di quanto è accaduto".

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