Torino-Juventus, tifoso ferito dopo scontri: le news sul derby in diretta
Scontri fuori dallo stadio prima del derby Torino-Juventus. Secondo quanto si apprende, un tifoso sarebbe rimasto ferito e trasportato in ospedale in codice rosso. Gli ultras della Juventus hanno chiesto alla squadra di non scendere in campo. Il calcio di inzio del derby alle 21.45, mentre le altre partite hanno preso il via solo dopo qualche minuto di attesa. Le news live
Le immagini degli scontri prima del derby
Il settore ospiti della Juventus completamente vuoto
Inizia Torino-Juventus
Entrano in campo le squadre, inizia Torino-Juventus. Qui il live della partita
Torino-Juventus LIVEVai al contenuto
Anche una parte della curva del Torino si svuota
Anche una parte della curva Maratona del Torino si sta svuotando in questi istanti
Il deflusso dei tifosi bianconeri
L'immagine dell'abbandono dei tifosi bianconeri dal settore ospiti, con la Questura che sta predisponendo le misure per un'uscita in sicurezza e un deflusso senza problemi
Le condizioni del tifoso ferito
Secondo altre fonti che abbiamo raccolto il tifoso ferito sarebbe stato colpito da un oggetto contundente, secondo queste nuove ricostruzioni probabilmente una bottiglia di vetro, e in questo momento sarebbe sottoposto a un intervento chirurgico alla testa
In campo i giocatori del Torino
Entrati ora in campo i giocatori del Torino per il riscaldamento. Entrano anche quelli della Juventus
Giocatori all'interno del tunnel
I giocatori invece sono nel tunnel in attesa di rientrare in campo per il riscaldamento
Abbandonano lo stadio anche i tifosi bianconeri nei distinti
Anche i tifosi della Juventus presenti nei distinti stanno abbandonando lo stadio in questo momento
Inizia a svuotarsi il settore degli ultras Juventus
In questo momento si sta svuotando il settore occupato dagli ultras della Juventus
Calcio di inizio alle 21.45
Tra poco le squadre rientreranno in campo per un altro riscaldamento, l'inizio partita è previsto per le 21.45
Incontro Questore con in due club
Il Questore di Torino, presente allo stadio, ha parlato con i rappresentanti di Torino e Juventus. Secondo le forze dell'ordine non ci sono motivi di ordine pubblico per rinviare la partita. Questo quanto riportato poco fa dal nostro inviato Paolo Aghemo
Intanto rientra in campo lo staff tecnico della Juventus
Nel frattempo è rientrato in campo lo staff tecnico della Juventus
Ferito un tifoso della Juve
A quanto ci risulta, il ferito è un tifoso della Juventus. Non ci sono invece conferme su chi sia il tifoso e a quale gruppo appartenga.
Cosa è successo
Secondo le informazioni che abbiamo raccolto, queste le dinamiche di quanto accaduto: i cortei delle due tifoserie sono arrivati allo stadio più o meno nello stesso momento, c’è stato un tentativo di colluttazione tra i due gruppi ultraa, la polizia si è frapposta e durante questi scontri un tifoso della Juventus sarebbe stato colpito con tutta probabilità dal lancio di un lacrimogeno ed è rimasto ferito
Le tensioni iniziate intorno alle 17
Le tensioni si sarebbero verificate intorno alle 17 quando i cortei delle due tifoserie hanno provato a venire in contatto nei pressi dello stadio. A impedirlo le forze dell’ordine -contro le quali gli ultras hanno lanciato bottiglie di vetro e pietre- che sono intervenute anche con l’utilizzo di lacrimogeni per disperderli
Tutto ancora fermo a Torino
Passato un quarto d'ora dalle 20.45, a Torino ancora tutto fermo, squadre negli spogliatoi. Al momento, ripetiamo, il derby è sospeso per motivi di sicurezza
Alcune immagini degli scontri prima del derby
Anche ultras del Toro ritirano striscioni
All'interno dello stadio intanto anche gli ultras del Torino hanno ritirato gli striscioni, dopo che lo stesso avevano fatto quelli della Juventus
Comolli: "Andrò a visitare il tifoso ferito"
Nel pre partita l'Amministratore delegato bianconero aveva confermato gli scontri: "Andrò a visitare il tifoso ferito"
Derby Torino ancora sospeso
La partita al momento è sospesa per motivi di sicurezza, non c'è un clima che permetta l'inizio della gara
Iniziano le altre partite, a Torino ancora non si gioca
A Torino non sono ancora entrate le squadre, mentre le altre partite sono iniziate. Saltato quindi il principio della contemporaneità. Il derby per ora non inizia
Il tifoso ferito ricoverato in codice rosso
Il ferito sarebbe ricoverato in codice rosso. Dalla curva bianconera, dopo una serie di cori all'insegna di "non giocate la partita, sospendetela", entrambe le squadre sono rientrate negli spogliatoi. Locatelli intanto, accompagnato dalla sicurezza bianconera, è andato a parlare con gli ultrà.
Scontri prima del derby, un tifoso ferito
A Torino un tifoso è stato trasportato dai sanitari in codice rosso all'ospedale Mauriziano, poi al Cto. L'uomo, 45 anni, sarebbe rimasto coinvolto negli disordini scoppiati questo pomeriggio tra ultras della Juventus e del Torino prima del derby. Il tifoso, che sarebbe juventino, è stato soccorso dal 118 di Azienda Zero. La reazione dei tifosi bianconeri allo stadio è stata quella di abbandonare in gran parte il settore ospiti degli spalti per trasferirsi nell'antistadio. La squadra è andata poi sotto la curva e i tifosi hanno chiesto di non giocare.