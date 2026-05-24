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Torino-Juventus, tifoso ferito dopo scontri: le news sul derby in diretta

live torino

Scontri fuori dallo stadio prima del derby Torino-Juventus. Secondo quanto si apprende, un tifoso sarebbe rimasto ferito e trasportato in ospedale in codice rosso. Gli ultras della Juventus hanno chiesto alla squadra di non scendere in campo. Il calcio di inzio del derby alle 21.45, mentre le altre partite hanno preso il via solo dopo qualche minuto di attesa. Le news live

TORINO-JUVENTUS LIVE

LIVE

Le immagini degli scontri prima del derby

Il settore ospiti della Juventus completamente vuoto

Il settore della Juventus

Inizia Torino-Juventus

Entrano in campo le squadre, inizia Torino-Juventus. Qui il live della partita

Torino-Juventus LIVE

Torino-Juventus LIVE

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Anche una parte della curva del Torino si svuota

Anche una parte della curva Maratona del Torino si sta svuotando in questi istanti

Il deflusso dei tifosi bianconeri

L'immagine dell'abbandono dei tifosi bianconeri dal settore ospiti, con la Questura che sta predisponendo le misure per un'uscita in sicurezza e un deflusso senza problemi

L'uscita dei tifosi Juventus

Le condizioni del tifoso ferito

Secondo altre fonti che abbiamo raccolto il tifoso ferito sarebbe stato colpito da un oggetto contundente, secondo queste nuove ricostruzioni probabilmente una bottiglia di vetro, e in questo momento sarebbe sottoposto a un intervento chirurgico alla testa

In campo i giocatori del Torino

Entrati ora in campo i giocatori del Torino per il riscaldamento. Entrano anche quelli della Juventus

Giocatori all'interno del tunnel

I giocatori invece sono nel tunnel in attesa di rientrare in campo per il riscaldamento

Abbandonano lo stadio anche i tifosi bianconeri nei distinti

Anche i tifosi della Juventus presenti nei distinti stanno abbandonando lo stadio in questo momento

Inizia a svuotarsi il settore degli ultras Juventus

In questo momento si sta svuotando il settore occupato dagli ultras della Juventus

La situazione allo stadio

Calcio di inizio alle 21.45

Tra poco le squadre rientreranno in campo per un altro riscaldamento, l'inizio partita è previsto per le 21.45

Incontro Questore con in due club

Il Questore di Torino, presente allo stadio, ha parlato con i rappresentanti di Torino e Juventus. Secondo le forze dell'ordine non ci sono motivi di ordine pubblico per rinviare la partita. Questo quanto riportato poco fa dal nostro inviato Paolo Aghemo

Intanto rientra in campo lo staff tecnico della Juventus

Nel frattempo è rientrato in campo lo staff tecnico della Juventus

Ferito un tifoso della Juve

A quanto ci risulta, il ferito è un tifoso della Juventus. Non ci sono invece conferme su chi sia il tifoso e a quale gruppo appartenga.

Cosa è successo

Secondo le informazioni che abbiamo raccolto, queste le dinamiche di quanto accaduto: i cortei delle due tifoserie sono arrivati allo stadio più o meno nello stesso momento, c’è stato un tentativo di colluttazione tra i due gruppi ultraa, la polizia si è frapposta e durante questi scontri un tifoso della Juventus sarebbe stato colpito con tutta probabilità dal lancio di un lacrimogeno ed è rimasto ferito

Le tensioni iniziate intorno alle 17

Le tensioni si sarebbero verificate intorno alle 17 quando i cortei delle due tifoserie hanno provato a venire in contatto nei pressi dello stadio. A impedirlo le forze dell’ordine -contro le quali gli ultras hanno lanciato bottiglie di vetro e pietre- che sono intervenute anche con l’utilizzo di lacrimogeni per disperderli

Tutto ancora fermo a Torino

Passato un quarto d'ora dalle 20.45, a Torino ancora tutto fermo, squadre negli spogliatoi. Al momento, ripetiamo, il derby è sospeso per motivi di sicurezza

Alcune immagini degli scontri prima del derby

Gli scontri a Torino

Anche ultras del Toro ritirano striscioni

All'interno dello stadio intanto anche gli ultras del Torino hanno ritirato gli striscioni, dopo che lo stesso avevano fatto quelli della Juventus

Comolli: "Andrò a visitare il tifoso ferito"

Nel pre partita l'Amministratore delegato bianconero aveva confermato gli scontri: "Andrò a visitare il tifoso ferito"

Derby Torino ancora sospeso

La partita al momento è sospesa per motivi di sicurezza, non c'è un clima che permetta l'inizio della gara

Iniziano le altre partite, a Torino ancora non si gioca

A Torino non sono ancora entrate le squadre, mentre le altre partite sono iniziate. Saltato quindi il principio della contemporaneità. Il derby per ora non inizia

Il tifoso ferito ricoverato in codice rosso

Il ferito sarebbe ricoverato in codice rosso. Dalla curva bianconera, dopo una serie di cori all'insegna di "non giocate la partita, sospendetela", entrambe le squadre sono rientrate negli spogliatoi. Locatelli intanto, accompagnato dalla sicurezza bianconera, è andato a parlare con gli ultrà.

Locatelli

Scontri prima del derby, un tifoso ferito

A Torino un tifoso è stato trasportato dai sanitari in codice rosso all'ospedale Mauriziano, poi al Cto. L'uomo, 45 anni, sarebbe rimasto coinvolto negli disordini scoppiati questo pomeriggio tra ultras della Juventus e del Torino prima del derby. Il tifoso, che sarebbe juventino, è stato soccorso dal 118 di Azienda Zero. La reazione dei tifosi bianconeri allo stadio è stata quella di abbandonare in gran parte il settore ospiti degli spalti per trasferirsi nell'antistadio. La squadra è andata poi sotto la curva e i tifosi hanno chiesto di non giocare. 

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