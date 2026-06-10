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Scontri nel derby, per ultras Torino e Juventus trasferte vietate per 10 giornate

Serie A

Dopo gli scontri prima del derby dello scorso 24 maggio, il Ministero degli Interni dispone severe misure nei confronti degli ultras di Torino e Juventus: trasferte vietate per 10 giornate, fino al 3 novembre. La decisione in seguito ai disordini che avevano portato al ferimento di Marco Leonardo Basoccu, ultras bianconero

SCONTRI DERBY TORINO, DIMESSO IL TIFOSO FERITO

Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per dieci giornate del prossimo campionato, fino al 3 novembre. Queste le disposizione del Ministero dell'Interno, dopo le violenze degli ultras al derby del 24 maggio scorso. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove granata e bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. In particolare, il divieto riguarda i residenti in Piemonte per le gare del Torino e quelli residenti in Piemonte e Lombardia per le partite della Juventus. La tifoseria granata era già destinataria di misure restrittive nella stagione appena terminata dopo gli episodi avvenuti in occasione di Torino-Verona dell'11 aprile scorso. Infatti erano state vietate le trasferte a Cremona e Udine. L'attuazione del provvedimento sarà affidata di volta in volta ai prefetti delle province interessate dagli incontri. Al momento non si sa se il divieto riguardi anche le trasferte nelle amichevoli estive. Negli scontri del 24 maggio scorso era rimasto gravemente ferito Marco Leonardo Basoccu, poi dimesso dopo diversi giorni in ospedale e dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa. Una vicenda su cui sono ancora in corso le indagini per capire la dinamica del ferimento.

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