Roma, fair play finanziario: multa da 6 milioni dalla Uefa. Inter e Milan ok

La Uefa ha multato la Roma per un totale di sei milioni di euro per il mancato rispetto del fair play finanziario per gli anni fino al 2025. Milan e Inter escono invece dal settlement agreement. Stangata sul Marsiglia

La Uefa ha multato la Roma per un totale di sei milioni di euro per il mancato rispetto del fair play finanziario. Lo ha comunicato la stessa Uefa sottolineando:

"l'As Roma ha leggermente superato l'obiettivo intermedio fissato per l'esercizio finanziario che si concluderà nel 2025 ed è stata multata di 2 milioni di euro "

" "ha registrato un rapporto tra costi della rosa e totale del club superiore al 70% " per cui " è stata inflitta un'ulteriore sanzione di 4 milioni di euro ".

La Federazione europea ha annunciato che Milan, Inter, Monaco, Besiktas, Paris Saint-Germain, Anversa e Trabzonspor hanno invece raggiunto l'obiettivo finale dell'accordo, conformandosi alla regola dei guadagni del calcio nella stagione 2025/26 e sono quindi usciti dal regime di accordo.