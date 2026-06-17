Roma, fair play finanziario: multa da 6 milioni dalla Uefa. Inter e Milan ok

Roma, fair play finanziario: multa da 6 milioni dalla Uefa. Inter e Milan okLA DECISIONE
La Uefa ha multato la Roma per un totale di sei milioni di euro per il mancato rispetto del fair play finanziario per gli anni fino al 2025. Milan e Inter escono invece dal settlement agreement. Stangata sul Marsiglia
La Uefa ha multato la Roma per un totale di sei milioni di euro per il mancato rispetto del fair play finanziario. Lo ha comunicato la stessa Uefa sottolineando:
- "l'As Roma ha leggermente superato l'obiettivo intermedio fissato per l'esercizio finanziario che si concluderà nel 2025 ed è stata multata di 2 milioni di euro"
- "ha registrato un rapporto tra costi della rosa e totale del club superiore al 70%" per cui "è stata inflitta un'ulteriore sanzione di 4 milioni di euro".
La Federazione europea ha annunciato che Milan, Inter, Monaco, Besiktas, Paris Saint-Germain, Anversa e Trabzonspor hanno invece raggiunto l'obiettivo finale dell'accordo, conformandosi alla regola dei guadagni del calcio nella stagione 2025/26 e sono quindi usciti dal regime di accordo.
Punito l'Olympique Marsiglia
Pugno duro, invece, con l'Olympique Marsiglia:il club francese "non ha rispettato la regola sugli utili calcistici nella stagione 2025/26" ma, "tenendo conto dell'entità limitata della violazione nonché del crollo degli introiti delle trasmissioni nazionali" in Francia, "ha imposto al club le seguenti misure disciplinari:
- l'esclusione dalla prossima competizione Uefa per club per la quale il club si dovesse qualificare nelle prossime tre stagioni, a meno che lo stesso club non rispetti l'obiettivo nella stagione 2026/27;
- una restrizione alla possibilità di iscrivere nuovi giocatori nella Lista A nelle competizioni Uefa per la stagione 2026/27;
- una multa di € 6 milioni.