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Juventus-Juve Next Gen 2-0: gol di Conceição e Mckennie. HIGHLIGHTS

amichevole

Termina 2-0 l'ultima amichevole pre campionato della Juventus. La squadra di Spalletti ha battuto 2-0 la Next Gen bianconera grazie alle reti di Conceiçao e McKennie. Dopo una prima frazione su buoni livelli, a inizio secondo tempo i tifosi, come da tradizione, hanno fatto una pacifica invasione di campo, segnando così terminare la partita

ELKANN A SKY: "LA NOSTRA AMBIZIONE E' VINCERE"

Gli highlights della partita

Spalletti: "Vicario? Siamo convinti di aver preso un top"

Juventus-Juventus Next Gen 2-0

  • Marcatori: 18' Conceiçao, 29' McKennie
  • JUVENTUS (4-2-3-1): Pinsoglio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Conceição, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Spalletti.
  • JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Radu; Rizzo, Gil Puche, Verde; Grelaud, Owusu, Vallana, Amaradio; Licina, Oboavwoduo; Durmisi. All. Brambilla
finisce qui!

Termina la partita

La sfida non ricomincerà. L'amichevole in famiglia termina 2-0 per la Prima Squadra

Partita sospesa: tradizionale invasione di campo

Non è neanche iniziato il secondo tempo e, come da tradizione, i tifosi bianconeri hanno fatto una pacifica invasione di campo

Invasione Juventus

Prima dell'inizio del secondo tempo i giocatori della Juventus, compreso il nuovo acquisto Lucumì, si sono fermati ad autografare le maglie dei tifosi

Sugli obiettivi della Juventus per questa stagione: "L'ambizione della Juve è sempre stata e sempre sarà quella di vincere. Vincendo si riescono a ottenere i risultati sia in Italia che in Europa. Abbiamo una serie di grandi impegni ed è importante andare avanti. Ci sono dei cicli, oggi siamo in una fase di costruzione, ed è importante farla. E' quella che ci chiedono i nostri tifosi. Oggi è una partita che accomuna tutta la Juventus, la grande famiglia bianconera, che serve sempre ad apprezzare la Juve del futuro"

John Elkann: 'Stiamo lavorando per costruire un nuovo ciclo'

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Su Carnevali: "Giovanni è un grande professionista, conosce benissimo il calcio e il calcio italiano. In questa fase abbiamo un rafforzamento in atto che deve partire dall'Italia, quello che noi siamo, e l'identità della Juventus si sposano bene con la voglia di riportare la squadra dove merita di Carnevali"

Intervistato da Sky Sport, Elkann ha iniziato parlando del suo rapporto con Spalletti: "E' forte e l'esperienza di poter guardare una partita con il mister in panchina è incredibile, non ho potuto rinunciare. Mi è piaciuto molto, è una prospettiva molto diversa. Bello sentire direttamente i pensieri"

John Elkann

A breve le parole del proprietario della Juventus John Elkann

intervallo!

45'+3 - Finisce il primo tempo: Juventus in vantaggio 2-0 grazie alle reti di Conceicao e McKennie

45'+3 - Altra grande parata di Radu su Kolo Muani

45' - 3 minuti di recupero

45' - Azione confusa ma pericolosa della Next Gen, che riesce a entrare in area di rigore ma senza andare al tiro. Buona difesa della Prima Squadra

40' - Ritmi bassi in questa fase finale del primo tempo, con la Prima Squadra è in controllo del possesso palla

32' - Durmisi entra in area di rigore della Prima Squadra ma la sua conclusione è imprecisa e finisce a lato

GOL!

Juventus-Juve Next Gen 2-0

29' - Gol di McKennie! Magia di Yildiz sulla sinistra, che entra in area di rigore e con una magia supera due avversari e passa forte al centro. Sulla palla arriva McKennie, che calcia in porta. Radu la tocca ma non riesce a pararla: 2-0 per i bianconeri

27' - Errore grossolano di Douglas Luiz, che si fa rubare palla dentro l'area di rigore. Merola arriva al tiro ma trova un'altra grande parata di Pinsoglio

24' - Punizione bassa a giro di Amaradio molto pericolosa. Bella parata di Pinsoglio

23' - Fallo di Locatelli su Amaradio al limite dell'area di rigore della Prima Squadra. Punizione per la Next Gen

GOL!

Juventus-Juve Next Gen 1-0

18' - Gol di Conceicao! La Juventus recupera palla sulla trequarti con grande aggressività e poi muove la palla di prima. Kolo Muani trova Douglas Luiz, che serve il portoghese in area. Tiro di sinistro rasoterra imprendibile per Radu

17' - Owusu prova a trovare Amaradio in profondità, ma Locatelli in scivolata ferma tutto. Applausi da parte dello Stadium per il centrocampista italiano

15' - Conceicao prova il tiro dal limite dell'area con il sinistro, ma viene ribattuto dalla difesa della Next Gen. La sfera arriva sui piedi di Cambiaso, che in area perde il tempo per il tiro e prova a trovare l'assist: Radu esce e prende la palla

9' - Bell'azione della Next Gen! Licina si inserisce in area di rigore e trova Amaradio, che da pochi passi ha provato a fare uno scavetto su Pinsoglio. Bravo il portiere della Prima Squadra a uscire

4' - Due parate strepitose di Radu su Kolo Muani. Il francese viene fermato due volte dal portiere della Next Gen

2' - Bel filtrante in profondità di Douglas Luiz, che trova Conceicao. Il portoghese prova il dribbling ma viene fermato

calcio d'inizio!

Inizia la partita

1' - Primo possesso palla per la Next Gen

A breve l'inizio dell'amichevole tra Juve e Juve Next Gen

Vicario è arrivato all'aeroporto di Caselle

Il portiere diventerà juventino in prestito con diritto di riscatto. Nel frattempo l'amichevole verrà giocata da Pinsoglio

Chi bisogna prendere della Juve al Fantacalcio?

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Le altre amichevoli estive della Juventus

  • Basilea-Juventus 0-0
  • Standard Liegi-Juventus 0-1
  • Juventus-Nizza 2-0
  • Chelsea-Juventus 0-1
  • Inter-Juventus 2-1
  • Juventus-Palermo 2-0

Juve Next Gen eliminata dalla Coppa Italia Serie C

I giovani bianconeri sono stati eliminati ai calci di rigore dal Forlì nel primo impegno ufficiale della stagione

Intanto Lucumì è ufficiale

Aspettando Vicario, la Juve si è già assicurata l'uomo per proteggerlo: il difensore colombiano Jhon Lucumì, arrivato dal Bologna per 19,5 milioni più bonus. L'ufficialità dell'affare è arrivata stamattina

Lucumì alla Juventus per 20 milioni più bonus

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Juve, in arrivo Vicario

La lunga telenovela del portiere sta per finire. Guglielmo Vicario difenderà la porta bianconera: nel VIDEO le cifre e i dettagli della trattativa spiegati da Gianluca Di Marzio

Ultima amichevole prima del campionato

Domenica 23 agosto si inizia a fare sul serio: la Juventus di Spalletti comincia la stagione sul campo del Frosinone alle 18.30. Al via anche il campionato di Serie C con la Next Gen che, impegnata nel Girone A, affronterà il Novara sabato 22 alle 18

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-2-3-1): Pinsoglio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Conceição, Douglas Luiz, Yildiz; Kolo Muani. All. Spalletti. A disposizione:Perin, Nava, Celik, Gatti, Koopmeiners, Zhegrova, Boga, Alajbegovic, Thuram, Miretti, Rugani, David, Cabal

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Radu; Rizzo, Gil Puche, Verde; Grelaud, Owusu, Vallana, Amaradio; Licina, Oboavwoduo; Durmisi. All. Brambilla

Buon pomeriggio a tutti. Ultime prove generali per la Juve in vista dell'inizio della stagione: all'Allianz Stadium è sfida in famiglia contro la formazione Next Gen. Avviciniamoci all'inizio del match previsto per le 18

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