Sugli obiettivi della Juventus per questa stagione: "L'ambizione della Juve è sempre stata e sempre sarà quella di vincere. Vincendo si riescono a ottenere i risultati sia in Italia che in Europa. Abbiamo una serie di grandi impegni ed è importante andare avanti. Ci sono dei cicli, oggi siamo in una fase di costruzione, ed è importante farla. E' quella che ci chiedono i nostri tifosi. Oggi è una partita che accomuna tutta la Juventus, la grande famiglia bianconera, che serve sempre ad apprezzare la Juve del futuro"