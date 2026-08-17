John Elkann ha assistito alla sfida in famiglia tra la Juventus e la Juve Next Gen in panchina, al fianco di Spalletti: "Abbiamo un rapporto forte, non potevo perdere l'opportunità di vedere la partita accanto al mister, mi piace sentire le sue riflessioni", ha detto in esclusiva a Sky Sport. Grande fiducia anche nel nuovo amministratore delegato, Giovanni Carnevali: "Ha la stessa ambizione della Juve"

"Sicuramente è un rapporto forte, non potevo rifiutare l'esperienza di guardare una partita in panchina, non lo avevo mai fatto. Mi è piaciuto molto: dal basso si ha una prospettiva completamente diversa ed è bello poter sentire i pensieri e le riflessioni del mister mentre guarda la partita".

La grande novità di quest'anno è l'amministratore delegato Giovanni Carnevali, arrivato da pochissimi mesi. Com'è nata questa scelta? C'è la prospettiva di un rapporto lungo e duraturo?

"Carnevali è un grande professionista, conosce benissimo il calcio italiano. Il rafforzamento in atto della Juve deve partire dall'Italia, da quello che siamo e la nostra identità si sposa con le capacità, la passione, l'ambizione e la voglia di Giovanni di portare la Juve sia nel futuro che ai risultati che merita in base al suo passato".

Da sei anni non arriva lo scudetto, tempi inusuali per la Juve. Quest'anno sarà un obiettivo? Oppure lo sarà di più l'Europa League?

"L'ambizione della Juve è stata e sarà sempre quella di vincere. Se si inizia a vincere, poi ci sarà più possibilità di ottenere risultati sia in Italia che in Europa. Dobbiamo portare avanti entrambi gli impegni. Nella nostra storia abbiamo sempre avuto dei cicli e tra l'uno e l'altro c'è sempre stato un tempo importante per ricostruire. Oggi siamo in una fase di costruzione, la stiamo portando avanti con determinazione e i nostri tifosi ci chiedono di farla bene. La partita di oggi è un'occasione per apprezzare la Juventus del futuro. Siamo più di 22mila, è bello poter celebrare questo senso di famiglia a casa nostra, a Torino".