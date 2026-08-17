Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Juventus, Elkann a Sky: "L'ambizione è vincere, lavoriamo a un nuovo ciclo". VIDEO

esclusiva

John Elkann ha assistito alla sfida in famiglia tra la Juventus e la Juve Next Gen in panchina, al fianco di Spalletti: "Abbiamo un rapporto forte, non potevo perdere l'opportunità di vedere la partita accanto al mister, mi piace sentire le sue riflessioni", ha detto in esclusiva a Sky Sport. Grande fiducia anche nel nuovo amministratore delegato, Giovanni Carnevali: "Ha la stessa ambizione della Juve"

JUVENTUS-JUVE NEXT GEN 2-0: GLI HIGHLIGHTS

C'era anche John Elkann a gustarsi la classica amichevole in famiglia tra la Juventus e la Juve Next Gen. L'occasione migliore possibile per fare un punto sul nuovo ciclo appena iniziato. Di seguito, le parole rilasciate in esclusiva a Sky Sport:

 

Durante il match è stato seduto al fianco di Spalletti. Rapporto privilegiato?

"Sicuramente è un rapporto forte, non potevo rifiutare l'esperienza di guardare una partita in panchina, non lo avevo mai fatto. Mi è piaciuto molto: dal basso si ha una prospettiva completamente diversa ed è bello poter sentire i pensieri e le riflessioni del mister mentre guarda la partita".

juventus

Spalletti: "Vicario? Abbiamo preso un top"

La grande novità di quest'anno è l'amministratore delegato Giovanni Carnevali, arrivato da pochissimi mesi. Com'è nata questa scelta? C'è la prospettiva di un rapporto lungo e duraturo?

"Carnevali è un grande professionista, conosce benissimo il calcio italiano. Il rafforzamento in atto della Juve deve partire dall'Italia, da quello che siamo e la nostra identità si sposa con le capacità, la passione, l'ambizione e la voglia di Giovanni di portare la Juve sia nel futuro che ai risultati che merita in base al suo passato". 

 

Da sei anni non arriva lo scudetto, tempi inusuali per la Juve. Quest'anno sarà un obiettivo? Oppure lo sarà di più l'Europa League?

"L'ambizione della Juve è stata e sarà sempre quella di vincere. Se si inizia a vincere, poi ci sarà più possibilità di ottenere risultati sia in Italia che in Europa. Dobbiamo portare avanti entrambi gli impegni. Nella nostra storia abbiamo sempre avuto dei cicli e tra l'uno e l'altro c'è sempre stato un tempo importante per ricostruire. Oggi siamo in una fase di costruzione, la stiamo portando avanti con determinazione e i nostri tifosi ci chiedono di farla bene. La partita di oggi è un'occasione per apprezzare la Juventus del futuro. Siamo più di 22mila, è bello poter celebrare questo senso di famiglia a casa nostra, a Torino". 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Spalletti: "Vicario? Abbiamo preso un top"

juventus

Le parole dell'allenatore bianconero dopo l'amichevole contro la Next Gen: "Avremmo voluto anche...

Elkann: "Lavoriamo per costruire un nuovo ciclo"

esclusiva

John Elkann ha assistito alla sfida in famiglia tra la Juventus e la Juve Next Gen in panchina,...

Conceição e Mckennie, la Juve batte la NextGen 2-0

amichevole

Termina 2-0 l'ultima amichevole pre campionato della Juventus. La squadra di Spalletti ha battuto...

Inter, Thuram si allena di nuovo in gruppo

appiano gentile

La settimana di preparazione in vista del debutto contro il Monza in campionato inizia con il...

Juve, alle 18 su Sky la sfida contro la Next Gen

amichevole

Oggi alle 18 in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, la tradizionale amichevole tra la...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE