Il racconto dell'episodio

La vicenda è stata ricostruita da Elisa Coppedé, che gestisce un bar nella zona e ha spiegato a Il Tirreno: "Erano all’incirca le due e mezzo, da lontano ho visto una bici a terra nella ciclabile e non riuscivo a capire se ci fosse anche qualcuno. Però vedevo passare le persone: guardavano a terra e andavano avanti come se niente fosse. Ho pensato che fosse solo una bici abbandonata, come a volte capita. Invece poi è arrivato Domenico Berardi, il calciatore, che era leggermente più avanti di me in bicicletta. Lui si è fermato subito e mi ha invitato con lo sguardo a dare una mano al ragazzo in terra". ll giovane riportava un'evidente frattura o lussazione alla spalla, per cui è stato necessario l'intervento del soccorso medico: "Ci siamo fermati e l’abbiamo aiutato, abbiamo chiamato subito l’ambulanza. In quel momento sono arrivati anche i ragazzi del Bagno Raffaelli e l’abbiamo coperto con un ombrellone per proteggerlo. Poco dopo è intervenuta la Croce Verde, che ha prestato le prime cure sul posto e ha poi trasportato il giovane in ospedale".