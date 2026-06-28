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Berardi, il capitano del Sassuolo soccorre un ragazzo caduto in bici a Forte dei Marmi

forte dei marmi

Come racconta il quotidiano "Il Tirreno", il capitano del Sassuolo è stato protagonista nel pomeriggio di sabato a Forte dei Marmi quando ha soccorso un ragazzo caduto in bici e rimasto ferito nell'indifferenza dei passanti. Berardi è stato il primo a fermarsi, ha chiamato l'ambulanza e ha assistito il giovane fino all'arrivo dei soccorritori che l'hanno condotto in ospedale

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Domenico Berardi protagonista in campo col Sassuolo, ma non solo. Nel pomeriggio di sabato a Forte dei Marmi, dove sta trascorrendo le vacanze, il capitano neroverde ha trovato posto nella cronaca dopo quanto accaduto a un giovane caduto in bicicletta. Lo riporta Il Tirreno, quotidiano che scrive come un ragazzo fosse rimasto a terra ferito e sanguinante sul viale all'altezza di Via Cavour nell'indifferenza generale dei passanti. Il primo a soccorrere il giovane è stato proprio Berardi.

Il racconto dell'episodio

La vicenda è stata ricostruita da Elisa Coppedé, che gestisce un bar nella zona e ha spiegato a Il Tirreno: "Erano all’incirca le due e mezzo, da lontano ho visto una bici a terra nella ciclabile e non riuscivo a capire se ci fosse anche qualcuno. Però vedevo passare le persone: guardavano a terra e andavano avanti come se niente fosse. Ho pensato che fosse solo una bici abbandonata, come a volte capita. Invece poi è arrivato Domenico Berardi, il calciatore, che era leggermente più avanti di me in bicicletta. Lui si è fermato subito e mi ha invitato con lo sguardo a dare una mano al ragazzo in terra". ll giovane riportava un'evidente frattura o lussazione alla spalla, per cui è stato necessario l'intervento del soccorso medico: "Ci siamo fermati e l’abbiamo aiutato, abbiamo chiamato subito l’ambulanza. In quel momento sono arrivati anche i ragazzi del Bagno Raffaelli e l’abbiamo coperto con un ombrellone per proteggerlo. Poco dopo è intervenuta la Croce Verde, che ha prestato le prime cure sul posto e ha poi trasportato il giovane in ospedale".

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