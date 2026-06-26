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Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

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Qui tutta la giornata live di venerdì 26 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera su Sky Sport

SERIE A, IL TABELLONE MERCATO

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Calciomercato, le news di oggi

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Porto-Gimenez, nessuna trattativa in corso

Contrariamente ad alcune indiscrezioni emerse in queste ore in Messico, non c'è alcuna trattativa in corso tra il Porto e Santiago Gimenez, al momento impegnato ai Mondiali con il suo Messico. Secondo quanto raccolto, infatti, la trattativa non è mai iniziata: il Porto sta valutando una serie di profili - tra cui lo stesso Gimenez - per il reparto offensivo in attesa del ritorno di Samu Omorodion. L'attaccante biancoblù, infatti, è alle prese con un grave infortunio al crociato dallo scorso febbraio e il suo rientro in campo è atteso per novembre.

Torino, per il centrocampo piace Facundo Bernal

Come riportato dalla testata brasiliana Globo Esporte, tra i nomi che il Torino sta seguendo con particolare attenzione per il centrocampo c’è anche quello di Facundo Bernal, centrocampista uruguaiano del Fluminense. Classe 2003, Bernal è un profilo che agisce prevalentemente da mediano e che nell’anno solare 2026 ha raccolto 18 presenze e 2 assist con la maglia del club brasiliano

Benevento, Caldirola pronto al rinnovo

Il Benevento si prepara a blindare Luca Caldirola anche in vista della prossima stagione. Il difensore centrale, arrivato dalla Caratese nella seconda parte dello scorso campionato, è infatti pronto a rinnovare il proprio contratto per un altro anno, con la firma prevista entro la fine di questa settimana.

Cagliari, intesa di massima per Romano

Il Cagliari ha trovato l'intesa con la Roma, sulla base di circa 6,5 milioni di euro, per il trasferimento a titolo definitivo di Alessandro Romano, centrocampista svizzero classe 2006. Ora i rossoblù cercheranno di trovare l'accordo con il giocatore, che nell'ultima stagione è stato in prestito allo Spezia

Corradi, risolto il contratto con il Milan: la Sampdoria lo aspetta

Come raccontato nei giorni scorsi, la Sampdoria ha scelto di affidare la panchina a Bernardo Corradi. L'ormai ex collaboratore tecnico di Massimiliano Allegri ha risolto il proprio contratto con il Milan e ora è pronto a diventare il nuovo allenatore della squadra blucerchiata.

Gila-Napoli, gli ultimi aggiornamenti

Silvestri, ufficiale il trasferimento al Karagümrük

Marco Silvestri riparte dalla Turchia. Dopo la retrocessione della Cremonese in Serie B, il portiere classe 1991 lascia il club grigiorosso e si trasferisce al Karagümrük, club di Serie B turca.

Arsenal, riscattato Hincapie

Dopo l'ottima stagione, culminata con la vittoria della Premier League, l'Arsenal ha ufficialmente riscattato dal Bayer Leverkusen Piero Hincapie per circa 40 milioni di euro.

Chelsea, Palestra vola a Londra: attesa per le visite

L'esterno classe 2005 è partito per Londra, dove svolgerà le visite mediche per diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. Operazione da 57 milioni di euro più 3 di bonus, e l'Atalanta manterrà il 10% sulla sua futura rivendita. Il giocatore firmerà un contratto di sei anni e guadagnerà 5 milioni netti a stagione

Chelsea, Palestra vola a Londra: fissate le visite mediche

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