Contrariamente ad alcune indiscrezioni emerse in queste ore in Messico, non c'è alcuna trattativa in corso tra il Porto e Santiago Gimenez, al momento impegnato ai Mondiali con il suo Messico. Secondo quanto raccolto, infatti, la trattativa non è mai iniziata: il Porto sta valutando una serie di profili - tra cui lo stesso Gimenez - per il reparto offensivo in attesa del ritorno di Samu Omorodion. L'attaccante biancoblù, infatti, è alle prese con un grave infortunio al crociato dallo scorso febbraio e il suo rientro in campo è atteso per novembre.