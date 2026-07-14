Massimiliano Allegri, durante la conferenza di presentazione come nuovo allenatore del Napoli, non ha voluto rispondere alle parole pronunciate nei giorni corsi dal proprietario del Milan Gerry Cardinale ("Al Milan vogliamo giocare per vincere, anziché per non perdere"): "Non commento, posso solo ringraziare mi chi ha suportato al Milan. Non cerco rivincite, dispiace come sia finita la scorsa stagione".

LA CONFERENZA INTEGRALE DI ALLEGRI