A fine stagione De Laurentiis disse a Conte che, senza infortuni, avrebbe vinto lo scudetto. Lei ha la sua stessa rosa… O forse il problea del Napoli è che aveva segnato poco? Poi le chiedo: lei partecipò alla retrocessione del Napoli da giocatore. E da allenatore della Juve ha vinto due scudetti in volata contro il Napoli. Pensa che è ora di restituire qualcosa a questa città?

Allegri sorride tra gli applausi: "Sono venuto apposta per restituire…" (ride, ndr). Attacco? Ripeto, le annate sono sempre diverse tra loro. E poi voglio ribadire che Conte ha fatto due anni straordinari".