Inter, Juve, Milan e Napoli: le amichevoli su Sky

L’estate del grande calcio internazionale è protagonista su Sky e in streaming su NOW con un ricco calendario di amichevoli che vedrà impegnate Inter, Juventus, Milan e Torino verso i primi impegni ufficiali della stagione. Ad aprire la sequenza di match sarà la Juventus, che questo pomeriggio alle 15.30 su Sky Sport Calcio affronterà il Basilea al St. Jakob Park. Il 25 luglio bianconeri nuovamente in campo contro lo Standard Liegi (alle 20 su Sky Sport Uno), mentre alle 16 scenderà in campo il Milan, a Glasgow contro il Celtic, su Sky Sport Calcio. Il 26 luglio sarà la volta dell’Inter campione d’Italia, che in Germania affronterà il Karlsruhe alle 16.30 su Sky Sport Calcio. Stesso canale per la partita che chiude il mese di luglio, Juventus-Nizza, il 31 alle 18 su Sky Sport Calcio. Nuovo impegno per l’Inter il 1° agosto, con Hong Kong che ospiterà i nerazzurri per la sfida contro il Manchester City nell’Asahi Super Dry Trophy (alle 13.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio). Il 2 agosto alle 16 sarà il momento del Torino, impegnato in un'amichevole internazionale contro il Burnley a Turf Moor, lo storico impianto dei Clarets. Doppio appuntamento il 5 agosto, con il primo derby di Milano della stagione che si giocherà tra Milan e Inter alle 13 a Perth (Sky Sport Uno) e Chelsea-Juventus che scatterà alle 13.30 a Hong Kong per lo Herbalgy Trophy (Sky Sport Calcio). Ancora grandi appuntamenti tra Asia e Oceania l’8 agosto, con Juventus e Inter che si affronteranno a Perth alle 13 (Sky Sport Uno) e Chelsea-Milan che scenderanno in campo a Jakarta alle 14 (Sky Sport Calcio). Ancora Perth al centro dei riflettori per Juventus-Palermo, che l’11 agosto si affronteranno alle 12 su Sky Sport Calcio. A Ferragosto si torna in campo con Manchester United-Milan alle 16.45 su Sky Sport Calcio, mentre il 17 agosto alle 18 la grande classica sfida “in famiglia” della Juventus: allo Stadium di Torino Juventus-Juventus Next Gen.