Inter, Juve, Milan e Napoli: le amichevoli su Sky

Inter, Juve, Milan, Torino e Napoli: le amichevoli su Sky. La guida tvguida tv
Dal 18 luglio un mese di grande calcio su Sky Sport con le amichevoli precampionato di Inter, Juventus, Milan e Torino. E gli incontri del Napoli su Sky Primafila. Qui tutta la programmazione e la guida tv
L’estate del grande calcio internazionale è protagonista su Sky e in streaming su NOW con un ricco calendario di amichevoli che vedrà impegnate Inter, Juventus, Milan e Torino verso i primi impegni ufficiali della stagione. Ad aprire la sequenza di match sarà la Juventus, che questo pomeriggio alle 15.30 su Sky Sport Calcio affronterà il Basilea al St. Jakob Park. Il 25 luglio bianconeri nuovamente in campo contro lo Standard Liegi (alle 20 su Sky Sport Uno), mentre alle 16 scenderà in campo il Milan, a Glasgow contro il Celtic, su Sky Sport Calcio. Il 26 luglio sarà la volta dell’Inter campione d’Italia, che in Germania affronterà il Karlsruhe alle 16.30 su Sky Sport Calcio. Stesso canale per la partita che chiude il mese di luglio, Juventus-Nizza, il 31 alle 18 su Sky Sport Calcio. Nuovo impegno per l’Inter il 1° agosto, con Hong Kong che ospiterà i nerazzurri per la sfida contro il Manchester City nell’Asahi Super Dry Trophy (alle 13.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio). Il 2 agosto alle 16 sarà il momento del Torino, impegnato in un'amichevole internazionale contro il Burnley a Turf Moor, lo storico impianto dei Clarets. Doppio appuntamento il 5 agosto, con il primo derby di Milano della stagione che si giocherà tra Milan e Inter alle 13 a Perth (Sky Sport Uno) e Chelsea-Juventus che scatterà alle 13.30 a Hong Kong per lo Herbalgy Trophy (Sky Sport Calcio). Ancora grandi appuntamenti tra Asia e Oceania l’8 agosto, con Juventus e Inter che si affronteranno a Perth alle 13 (Sky Sport Uno) e Chelsea-Milan che scenderanno in campo a Jakarta alle 14 (Sky Sport Calcio). Ancora Perth al centro dei riflettori per Juventus-Palermo, che l’11 agosto si affronteranno alle 12 su Sky Sport Calcio. A Ferragosto si torna in campo con Manchester United-Milan alle 16.45 su Sky Sport Calcio, mentre il 17 agosto alle 18 la grande classica sfida “in famiglia” della Juventus: allo Stadium di Torino Juventus-Juventus Next Gen.
Il Napoli su Sky Primafila
Tra luglio e agosto in campo anche il Napoli, con cinque match disponibili su Sky Primafila in pay-per-view: il 22 luglio alle 18 contro l’Arezzo, il 26 luglio alla stessa ora contro la Carrarese, il 5 agosto alle 18.30 contro l’Osasuna, l’8 agosto alle 21 contro il Celta Vigo e, infine, il 12 agosto sempre alle 21 contro l’Aris Salonicco. Aggiornamenti per tutta l’estate su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).
La programmazione:
SABATO 18 LUGLIO
- Alle 15.30
- BASILEA-JUVENTUS
- Sky Sport Calcio
- telecronaca Riccardo Gentile
SABATO 25 LUGLIO
- Alle 16
- CELTIC-MILAN
- Sky Sport Calcio
- telecronaca Federico Zanon
- Alle 20
- STANDARD LIEGI-JUVENTUS
- Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio
- telecronaca Federico Botti
DOMENICA 26 LUGLIO
- Alle 16.30
- KARLSRUHE-INTER
- Sky Sport Calcio
- telecronaca Matteo Marceddu
VENERDÌ 31 LUGLIO
- Alle 18
- JUVENTUS-NIZZA
- Sky Sport Calcio
- telecronaca Federico Botti
SABATO 1° AGOSTO
- Alle 13.30
- MANCHESTER CITY-INTER
- Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio
- telecronaca Maurizio Compagnoni
DOMENICA 2 AGOSTO
- Alle 16
- BURNLEY-TORINO
- Sky Sport Calcio
MERCOLEDÌ 5 AGOSTO
- Alle 13
- MILAN-INTER
- Sky Sport Uno
- telecronaca Maurizio Compagnoni
- Alle 13.30
- CHELSEA-JUVENTUS
- Sky Sport Calcio
- telecronaca Stefano Borghi
SABATO 8 AGOSTO
- Alle 13
- JUVENTUS-INTER
- Sky Sport Uno
- telecronaca Stefano Borghi
- Alle 14
- CHELSEA-MILAN
- Sky Sport Calcio
- telecronaca Massimo Marianella
MARTEDÌ 11 AGOSTO
- Alle 12
- JUVENTUS-PALERMO
- Sky Sport Calcio
- telecronaca Federico Botti
SABATO 15 AGOSTO
- Alle 16.45
- MANCHESTER UNITED-MILAN
- Sky Sport Calcio
- telecronaca Maurizio Compagnoni
LUNEDÌ 17 AGOSTO
- Alle 18
- JUVENTUS-JUVENTUS NEXT GEN
- telecronaca Riccardo Gentile
LA PROGRAMMAZIONE DELLE AMICHEVOLI PRECAMPIONATO DEL NAPOLI IN PAY-PER-VIEW SU SKY PRIMAFILA
MERCOLEDÌ 22 LUGLIO
- Alle 18
- NAPOLI-AREZZO
- Pay-per-view su Sky Primafila
- telecronaca Riccardo Gentile
DOMENICA 26 LUGLIO
- Alle 18
- NAPOLI-CARRARESE
- Pay-per-view su Sky Primafila
- telecronaca Federico Botti
MERCOLEDÌ 5 AGOSTO
- Alle 18.30
- NAPOLI-OSASUNA
- Pay-per-view su Sky Primafila
- telecronaca Davide Polizzi
SABATO 8 AGOSTO
- Alle 21
- NAPOLI-CELTA VIGO
- Pay-per-view su Sky Primafila
- telecronaca Dario Massara
MERCOLEDÌ 12 AGOSTO
- Alle 21
- NAPOLI-ARIS SALONICCO
- Pay-per-view su Sky Primafila
- telecronaca Giovanni Poggi