"Ho iniziato a giocare a 4 anni con la maglia dell'Inter addosso. Per me è una squadra speciale, sogno di tornare da protagonista", diceva qualche mese fa a Sky Sport. Ora, migliore in campo nell'amichevole vinta ai rigori contro il Manchester City, Aleksandar Stankovic stuzzica i sogni dei tifosi dell'Inter. Di nuovoa Milano dopo le ottime esperienze al Lucerna e al Bruges, il classe 2005 sembra davvero pronto per essere protagonista in nerazzurro. Lo è già stato nelle giovanili fino in Primavera, cresciuto accanto a Pio Esposito e formato da Cristian Chivu, compagno di squadra e allenatore anche in questo suo ritorno a casa. Centrocampista con carisma e senso del gol, ricorda molto suo padre Dejan, bandiera da 326 presenze e 42 reti con l'Inter. Emularlo sarà difficile, ma lui non sembra avere paura di provarci. Al mondo nerazzurro lo legano già tanti ricordi preziosi...

L'IDENTIKIT