I precedenti fra Milan e Inter in gare amichevoli sono ben 62, con un bilancio che vede 28 vittorie rossonere, 23 nerazzurre e 11 pareggi.
Milan-Inter, le formazioni ufficiali e il risultato LIVE dell'amichevole
Dopo 11 anni dall'ultima volta Milan e Inter tornano ad affrontarsi in un match estivo in fase di precampionato. Il primo deby della stagione si gioca a Perth. Leao dalla panchina: giocano Cissè e Loftus-Cheek alle spalle di Camarda. Fiducia a Chukwueze. Chivu con Stankovic regista dal 1'. In attacco ancora Pio e Idrissou. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW alle 13
FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Fofana, Bartesaghi; Cissè, Loftus-Cheek; Camarda. All. Amorim
INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Pio Esposito, Iddrissou. All. Chivu
Amorim prima di Milan-Inter: "Leao è felice, contento della squadra che ho"
L'allenatore del Milan così alla vigilia del derby con l'Inter a Perth: "Vogliamo vincere, ma farlo giocando male non ci darebbe fiducia". Su Leao: "Lo vedo felice e motivato, sono contento della squadra che ho. Dimostrerò che in Serie A si può fare un calcio diverso". E intanto Leao è tornato a sorridere: come sono andati i suoi primi giorni in ritiro.
VIDEO. Milan-Inter, le ultime da Perth sull'amichevole
6 per sempre. L'ultimo saluto del Milan e del calcio italiano a Franco Baresi
Ieri, nella Basilica di Sant'Ambrogio l'ultimo omaggio allo storico capitano del Milan e della Nazionale, scomparso a 66 anni. Presenti, tra gli altri, Paolo Maldini, Marco van Basten, il proprietario del Milan Gerry Cardinale, oltre a Pulisic e Gimenez. Alla cerimonia anche il direttore tecnico della Nazionale Claudio Ranieri, il ministro per lo Sport Andrea Abodi e numerosi rappresentanti del mondo del calcio e centinaia di tifosi
Funerali Franco Baresi, le foto dalla Basilica di Sant'AmbrogioVai al contenuto
Stankovic ancora titolare: chi è Aleksandar, il figlio di Dejan che vuole prendersi l'Inter con Chivu e Pio
"Ho iniziato a giocare a 4 anni con la maglia dell'Inter addosso. Per me è una squadra speciale, sogno di tornare da protagonista", diceva qualche mese fa a Sky Sport. Ora, migliore in campo nell'amichevole vinta ai rigori contro il Manchester City, Aleksandar Stankovic stuzzica i sogni dei tifosi dell'Inter. Di nuovoa Milano dopo le ottime esperienze al Lucerna e al Bruges, il classe 2005 sembra davvero pronto per essere protagonista in nerazzurro. Lo è già stato nelle giovanili fino in Primavera, cresciuto accanto a Pio Esposito e formato da Cristian Chivu, compagno di squadra e allenatore anche in questo suo ritorno a casa. Centrocampista con carisma e senso del gol, ricorda molto suo padre Dejan, bandiera da 326 presenze e 42 reti con l'Inter. Emularlo sarà difficile, ma lui non sembra avere paura di provarci. Al mondo nerazzurro lo legano già tanti ricordi preziosi...
Le formazioni ufficiali del primo derby della stagione
• MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Fofana, Bartesaghi; Cissè, Loftus-Cheek; Camarda. All. Amorim
• INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Pio Esposito, Iddrissou. All. Chivu
• Leao è arrivato in ritiro, ma parte dalla panchina: giocano Cissè e Loftus-Cheek alle spalle di Camarda. Fiducia a Chukwueze. Chivu con Stankovic regista dal 1'. In attacco ancora Pio e Idrissou
Le due panchine
• Milan: Pietro e Filippo Terracciano, Estupiñan, Ricci, De Winter, Goncalo Ramos, Leao, Diawara, Modric, Nkunku, Athekame, Odogu, Comotto, Jashari, Gila, Vladmirov, Pittarella, Ossola, Bouyer, Guernier, Borsani, Kostic e Saelemaekers. Ad ogni modo, Gila è ancora acciaccato, mentre Modric e Jashari sono appena arrivati in ritiro.
• Inter: Sucic, Luis Henrique, Di Gennaro, Bonny, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Bovio, Mosconi, Provedel, Lavelli, Marello, Maye, Topalovic e Ferronato
VIDEO. Milan-Inter, Amorim e Chivu: "Sappiamo l'importanza di un derby"
Mercato Inter, rispunta Nico Gonzalez oltre a Diaby: le ultime novità sull'esterno
L'Inter continua a cercare un nuovo esterno destro e, oltre a Diaby, nella lista rispunta anche Nico Gonzalez della Juventus. Il club nerazzurro sta valutando il suo profilo e ha avuto dei primi contatti con l'entourage del giocatore. Sulle tracce del francese dell'Al Ittihad c'è anche il Bayer Leverkusen.
L'estate del Milan
- Milan-Milan Futuro 7-0
- Celtic-Milan 2-2
- Milan-Inter: oggi alle 13
- Chelsea-Milan: domenica 9 agosto, ore 14, Gelora Bung Karno Stadium - Indonesia
- Manchester United-Milan: sabato 15 agosto, ore 16.45, Tarczynski Arena - Breslavia
L'estate dell'Inter
- Aasen-Inter 0-16
- Karlsruhe-Inter 1-2
- Manchester City-Inter 1-1 (2-4 dcr)
- Milan-Inter: oggi alle 13
- Juventus-Inter: sabato 8 agosto ore 13.00, Optus Stadium - Perth
- Inter-Betis Siviglia, sabato 15 agosto ore 19.30, stadio San Nicola-Bari
Modric: "Sogno di vincere con il Milan e dedicare un trofeo a Baresi"
Dalla decisione di firmare per un altro anno con il Milan al suo ricordo per Franco Baresi, passando per l'arrivo di Amorim, il futuro di Leao e gli obiettivi per questa stagione: qui l'intervista di Luka Modric a Sky Sport Insider
Serie A, le amichevoli da seguire su Sky ad agosto
Su Sky Sport è un mese di agosto già all'insegna del grande calcio. Ecco tutte le amichevoli che ptete seguire in diretta sui nostri canali e in streaming su NOW. Il derby di Milano e quell'd'Italia, le sfide dal sapore di Champions di Juve e Milan contro Chelsea e Manchester United, il triangolare Friuli Venezia Giulia Cup col Barcellona e il trofeo Bortolotti, antipasto del preliminare di Conference dell'Atalanta.
Le amichevoli di Serie A da seguire su Sky ad agostoVai al contenuto
La prima amichevole risale a più di cento anni fa
Correva l'anno 1908: le due squadre si affrontarono e vinse il Milan con un tennistico 6 a 3. In generale, un derby amichevole manca da undici anni esatti: l’ultima volta fu nel lontano 2015.
I trofei estivi di un tempo
Nei primi anni 2000 le due squadre si sono affrontate in gare da 45’ nel famoso Trofeo Tim, che era un evento che tutti i tifosi aspettavano in vista del via della stagione ufficiale.
Quella volta al Mundialito…
Agli inizi degli anni 80, con un Milan in netta difficoltà, le due squadre si affrontarono anche in tre edizioni del Mundialito per Club, con un pareggio e un successo a testa.
I derby estivi in amichevole: i precedenti/1
L’ultimo derby in gare amichevoli è datato 24 novembre 2015, in occasione del Trofeo San Nicola. La gara (tempo da 45’) si svolse a Bari e nella gara decisiva (le due milanesi avevano vinto contro il Bari) il Milan di Sinisa Mihajlovic vinse per 1 a 0 grazie al guizzo di Andrea Poli
I derby estivi in amichevole: i precedenti/2
Un mese prima (21 ottobre) a San Siro andò in scena la 24° edizione del Trofeo Berlusconi (le due squadre si affrontarono in questo torneo anche nel 1992 quando il Milan ebbe la meglio per 1 a 0 grazie al goal di Papin). Un Inter piena di giovani (soprattutto nella ripresa) vinse per 1 a 0 con il goal di Kondogbia dopo 12’ grazie anche a un clamoroso errore di Mexes e i rossoneri uscirono fischiati dai propri tifosi.
I derby estivi in amichevole: i precedenti/3
Nello stesso anno, ma nei mesi estivi, proprio il francese Mexes decise il derby in occasione dell’International Champions Cup. La gara si giocò il 25 luglio a Shenzhen (Cina) e i rossoneri vinsero per 1 a 0 con l’eurogol del difensore francese a metà ripresa.