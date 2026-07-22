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l'intervista

Traorè: "De Rossi mi voleva già alla Roma… come suo compagno"

Riccardo Re

Riccardo Re

Arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Marsiglia, il trequartista ivoriano è pronto per la nuova esperienza con la maglia del Genoa: "Mi hanno accolto benissimo, sono contento di essere tornato in Serie A". Reduce da un brutto infortunio, non vede l'ora di scendere in campo insieme ai compagni: "Sto lavorando molto bene con lo staff medico"

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