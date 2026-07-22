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Bisseck: "Penso sempre che l'Inter sia la più forte, voglio essere giocatore importante"

Serie A

Dal ritiro dell'Inter in Germania, a Donaueschingen, Yann Bisseck ha parlato delle ambizioni sue e dei nerazzurri per la prossima stagione: "Voglio giocare come l’anno scorso, essere titolare e un giocatore importante. Penso sempre che noi siamo i più forti, con le nostre qualità abbiamo una grande chance di vincere un altro Scudetto"

INTER, COM'È ANDATA LA PRIMA AMICHEVOLE

Continua il pre-campionato dell'Inter, che oggi nel ritiro tedesco di Donaueschingen ha affrontato la prima amichevole stagionale con l'Aasen, vinta 16-0 dai nerazzurri. Dal ritiro dell'Inter ha parlato Yann Bisseck, che ha svelato quali sono le sue aspettative per la stagione che lo attende, oltre a quelle di squadra dei Campioni d'Italia. Ecco cosa ha detto il difensore tedesco:

 

Stai crescendo ad ogni stagione. Cosa ti aspetti personalmente per la prossima stagione?

Voglio solo giocare, avere la fiducia del mister e mettere tutto quello che ho in campo. Mostrare le mie qualità. Penso di essere sulla strada giusta, è il mio quarto anno. Voglio giocare come l'anno scorso, essere titolare, essere un giocatore importante. C'è tanto lavoro da fare ma penso che la strada sia quella giusta”.

 

Vi sentite sempre i più forti? Sentite che il Napoli sia la prima rivale per lo Scudetto?

Penso sempre che noi siamo i più forti. Lo penso anche quando non vinciamo, il calcio a volte è strano. Ma ci sono tante squadre importanti in Serie A. Non solo il Napoli. Se restiamo concentrati su noi stessi e allora non importa cosa fanno gli altri. Se mettiamo le nostre qualità in campo abbiamo una grande chance di vincere un altro scudetto”.

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