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Milan, Maignan e Rabiot si allenano in gruppo: le news dall'allenamento

Serie A

A una settimana dalla prima partita della Serie A 2026/27 del Milan, Mike Maignan e Adrien Rabiot sono tornati ad allenarsi in gruppo. Un'ottima notizia per Ruben Amorim, che, dopo le polemiche dei giorni scorsi, ha ritrovato i due giocatori francesi

MILAN, LE PAROLE DI AMORIM SUGLI ESCLUSI

Mike Maignan e Adrien Rabiot sono tornati ad allenarsi in gruppo. A una settimana esatta dalla sfida contro il Torino, prima partita della Serie A 2026/27 del Milan, Ruben Amorim ha potuto contare sui due francesi nel corso dell'allenamento odierno. Un'ottima notizia per i rossoneri, che hanno ritrovato due giocatori importantissimi, spegnendo così in maniera definitiva le polemiche. La loro assenza nella preparazione estiva, dovuta ai giorni di riposo extra dopo gli impegni con la Francia ai Mondiali, aveva generato non pochi malumori tra i tifosi, ma ora entrambi sono tornati a Milanello. Lunedì 17 agosto i rossoneri avranno giorno libero, poi inizierà la preparazione in vista dei granata di Ignazio Abate. E a metà settimana è previsto anche il rientro in gruppo di Matteo Gabbia e Rafael Leao.

Amorim: "Maignan e Rabiot? Più giorni di riposo perché hanno giocato di più"

Al termine dell'amichevole contro il Manchester United, Amorim parlando di Maignan e Rabiot ha spiegato: "Hanno avuto più giorni perché hanno giocato di più, tutti si lamentano del numero di partite, io ho dato tre giorni in più perché sapevo già che qui non avrebbero potuto giocare. È stata una mia decisione, non dei giocatori. Loro vogliono allenarsi, domani saranno a Milanello per preparare la prima partita. Avevano un programma e l’hanno seguito. Vorrei che questo fosse chiaro".

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