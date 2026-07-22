Alla prima uscita stagionale per il nuovo Napoli di Allegri è arrivata una sconfitta 3-1 contro l'Arezzo. All'85' della sfida Lorenzo Lucca è stato costretto a lasciare il campo a causa di una distorsione alla caviglia destra. L'attaccante sarà sottoposto a ulteriori valutazioni nei prossimi giorni per stabilire l'entità del problema

NAPOLI-AREZZO 1-3