Napoli, infortunio per Lucca contro l'Arezzo: distorsione alla caviglia. Sarà da valutareamichevole
Alla prima uscita stagionale per il nuovo Napoli di Allegri è arrivata una sconfitta 3-1 contro l'Arezzo. All'85' della sfida Lorenzo Lucca è stato costretto a lasciare il campo a causa di una distorsione alla caviglia destra. L'attaccante sarà sottoposto a ulteriori valutazioni nei prossimi giorni per stabilire l'entità del problema
Non inizia bene la nuova avventura di Lorenzo Lucca con la maglia del Napoli dopo il ritorno dal prestito al Nottingham Forest. L'attaccante è uscito al minuto 85 dall'amichevole persa 3-1 contro l'Arezzo alla prima uscita stagionale. Per il classe 2000 una distorsione alla caviglia destra, sarà rivalutato nei prossimi giorni per capire l'entità dell'infortunio che arriva all'inizio della preparazione estiva.
I numeri di Lucca in stagione
Per Lucca con il Napoli nella stagione 2025/26 in totale 23 presenze e 2 gol. Da gennaio al Nottingham Forest ha collezionato 9 presenze e 1 gol tra Premier ed Europa League.