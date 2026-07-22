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Napoli, infortunio per Lucca contro l'Arezzo: distorsione alla caviglia. Sarà da valutare

amichevole

Alla prima uscita stagionale per il nuovo Napoli di Allegri è arrivata una sconfitta 3-1 contro l'Arezzo. All'85' della sfida Lorenzo Lucca è stato costretto a lasciare il campo  a causa di una distorsione alla caviglia destra. L'attaccante sarà sottoposto a ulteriori valutazioni nei prossimi giorni per stabilire l'entità del problema

NAPOLI-AREZZO 1-3

Non inizia bene la nuova avventura di Lorenzo Lucca con la maglia del Napoli dopo il ritorno dal prestito al Nottingham Forest. L'attaccante è uscito al minuto 85 dall'amichevole persa 3-1 contro l'Arezzo alla prima uscita stagionale. Per il classe 2000 una distorsione alla caviglia destra, sarà rivalutato nei prossimi giorni per capire l'entità dell'infortunio che arriva all'inizio della preparazione estiva.

I numeri di Lucca in stagione

Per Lucca con il Napoli nella stagione 2025/26 in totale 23 presenze e 2 gol. Da gennaio al Nottingham Forest ha collezionato 9 presenze e 1 gol tra Premier ed Europa League.

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