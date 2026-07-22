Arezzo in vantaggio con Cerri!
11' - Si sblocca l'amichevole con il gol dell'Arezzo. Cross di Sala dalla destra per la testa del numero 9 che stacca tutto solo, Meret tocca ma non basta. A passare in vantaggio è la squadra di Bucchi
Primo test amichevole contro l'Arezzo per il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri, disponibile su Sky Primafila in pay per view. L'allenatore livornese sarà in panchina, dopo qualche linea influenzale che lo ha colpito nei giorni scorsi, mentre in tribuna ci sarà il presidente Aurelio De Laurentiis. A sbloccarla all'11' è l'Arezzo con un colpo di testa di Alberto Cerri
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Marcatori: 11' Cerri
Durante il ritiro di Dimaro, gli azzurri affronteranno anche la Carrarese (26 luglio), mentre a Castel di Sangro sono in programma le sfide contro Osasuna (5 agosto), Celta de Vigo (8 agosto) e Aris Salonicco (12 agosto). Tutte le amichevoli sono in pay per view su Sky
16' - Napoli che prova a rispondere con un cross di Alisson Santos dalla sinistra ma la difesa dell'Arezzo chiude bene
Arezzo in vantaggio con Cerri!
11' - Si sblocca l'amichevole con il gol dell'Arezzo. Cross di Sala dalla destra per la testa del numero 9 che stacca tutto solo, Meret tocca ma non basta. A passare in vantaggio è la squadra di Bucchi
9' - Grande occasione per Hojlund davanti al portiere: errore di Illanes, il centravanti del Napoli entra in area dalla destra ma Seculin in uscita gli chiude lo specchio prima della conclusione
7' - Prima occasione per il Napoli con Gutierrez che dalla sinistra lascia partire un cross che diventa un tiro: attento Seculin a mettere in calcio d'angolo. Sul successivo corner Alisson Santos mette un traversone che esce sul fondo
4' - Subito Napoli che si fa vedere in avanti con Giovane che prova dal centro ad allargare sulla sinistra ma Cortesi chiude
E' iniziata Napoli-Arezzo
Tra 10 minuti circa il Napoli di Allegri scenderà in campo contro l'Arezzo per la prima amichevole stagionale dal ritiro di Dimaro. Segui la partita in diretta nel nostro liveblog
Le squadre sono scese in campo allo Stadio Comunale di Dimaro - Ski.it Arena e hanno iniziato il riscaldamento in vista della prima amichevole stagionale tra Napoli e Arezzo in diretta su Sky Primafila
Lo Schalke è interessato all’attaccante del Napoli, Jesper Lindstrom - che gioca titolare da mezzala - ma in queste ore il club azzurro sta seriamente pensando di trattenere il calciatore danese. Nel VIDEO il punto del nostro inviato Massimo Ugolini
Nel VIDEO gli ultimi aggiornamenti di Alessandro Sugoni sul ritorno di Ambrosino al Modena:
In diretta a Sky Sport 24 l'allenatore ha lanciato il suo personale appello: "È un profilo gradito, ma non capisco come mai il Napoli non ce lo voglia dare. Spero che arrivi a Frosinone"
Dal ritiro del Napoli a Dimaro, Politano ha parlato delle differenze rispetto all'anno scorso: "Abbiamo fatto pochi allenamenti, stiamo lavorando tanto con la palla rispetto all'anno scorso che lavoravamo un po' più sul fisico". Poi conclude: "Negli anni ci siamo tolti qualche soddisfazione".
Primo test amichevole per il Napoli di Allegri che affronterà alle 18 l'Arezzo. Durante il ritiro di Dimaro, gli azzurri affronteranno anche la Carrarese (26 luglio), mentre a Castel di Sangro sono in programma le sfide contro Osasuna (5 agosto), Celta de Vigo (8 agosto) e Aris Salonicco (12 agosto). Tutte le amichevoli sono in pay per view su Sky
Gli sbalzi di temperatura hanno colpito Massimiliano Allegri, che a causa di un leggero attacco influenzale non è stato presente all'allenamento di martedì 21 luglio a Dimaro. È stata rimandata anche la presentazione sua e del suo staff in programma in serata nella piazza della città trentina. Oggi, invece, è in campo regolarmente per guidare i suoi contro l'Arezzo
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Gutierrez; Anguissa, Prisco, Lindstrom; Giovane, Hojlund, Alisson Santos. All. Allegri.
I controlli effettuati a Barcellona da Alessandro Buongiorno hanno evidenziato la necessità di intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale. I tempi di recupero saranno di circa 2/3 mesi
Manca sempre meno all'inizio di Napoli-Arezzo: nel VIDEO le ultime novità da Dimaro dal nostro inviato Massimo Ugolini
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