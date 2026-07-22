Gli sbalzi di temperatura hanno colpito Massimiliano Allegri, che a causa di un leggero attacco influenzale non è stato presente all'allenamento di martedì 21 luglio a Dimaro. È stata rimandata anche la presentazione sua e del suo staff in programma in serata nella piazza della città trentina. Oggi, invece, è in campo regolarmente per guidare i suoi contro l'Arezzo