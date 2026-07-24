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l'intervista

De Rossi: "Ho il sogno utopistico di portare il Genoa in Europa"

Riccardo Re

Riccardo Re

Nel giorno del suo 43esimo compleanno, l'allenatore del Genoa traccia un bilancio del ritiro e racconta le ambizioni della sua squadra: "Tra un anno vorrei essere qui con una competizione europea in più da giocare"

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