Il giocatore del Sassuolo sarebbe risultato positivo alla cocaina nel test antidroga a cui è stato sottoposto dalla polizia di Sydney dopo che aveva superato il limite di velocità. La sua patente è stata ritirata e si attende ora l'esito delle analisi del secondo test effettuato. Il giocatore è atteso in Italia da club per le visite mediche

Cristian Volpato sarebbe risultato positivo alla cocaina dopo essere stato fermato dalla polizia per eccesso di velocità mentre attraversava un ponte della baia di Sydney. Secondo le ricostruzioni dei media australiani, il giocatore del Sassuolo è stato sorpreso a superare i limiti di velocità a 109 km/h (in una strada con 60 di limite) nel corso della notte alla guida di una Bmw ed è stato sottoposto a un test antidroga su strada che avrebbe dato esito positivo alla cocaina, ha dichiarato la polizia in un comunicato. La sua patente è stata sospesa per sei mesi ed è stato prelevato un secondo campione di fluido orale per ulteriori analisi. Volpato è risultato negativo, invece, al primo test dell'etilometro effettuato sul posto. Il giocatore intanto è in viaggio verso l'Italia, dove lunedì sosterrà le visite mediche col Sassuolo.