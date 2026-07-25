La Pinetina e Interello pronti a rifarsi il look per garantire a Chivu, alla prima squadra, all'Under 23 ma anche alla squadra femminile maggior comfort e condizioni ideali per alzare il livello delle performance. Un nuovo edificio high tech, un ulteriore campo per l'Under 23 e la nuova tribuna coperta per la prima squadra femminile a Interello

100 milioni di investimenti infrastrutturali per rinnovare la Pinetina e Interello. Il nuovo Inter training centre sarà all’avanguardia. Sempre in memoria di Angelo Moratti che in quell’area aveva investito in sentimenti ed idee fin dagli inizi degli anni sessanta. Le strutture nerazzurre ad Appiano Gentile si apriranno all’innovazione e la fotografia del centro sportivo cambierà per sempre. Sarà un investimento cospicuo per gli impianti sportivi che da tantissimi anni caratterizzano la Pinetina. Fine lavori prevista per il 2028 con degli step importanti che arriveranno prima e daranno nuova forma al restyling a tinte nerazzurre. L’edificio dedicato alla prima squadra è in fase di ultimazione e sara consegnato a Chivu e prima squadra dopo la tournee asiatica e il rientro da Perth. Un edificio completamente nuovo in cui sarà realizzato uno spogliatoio con area fisioterapica, area medica, uffici per lo staff tecnico, magazzino e un'area recovery, con piscina riabilitativa, vasche, sauna, bagno turco e tutto ciò che potrà essere di aiuto allo staff tecnico. Sarà un edificio di ultima generazione quasi high tech, molto innovativo con ledwall e tante novità dal punto di vista tecnologico. Un nuovo progetto insomma legato al concetto di innovazione a tutti i livelli.

L'Innovation Hub e le innovazioni sull'aspetto mentale degli atleti Dalla scorsa stagione l'Inter ha creato un dipartimento che si chiama proprio Innovation Hub che mette insieme diverse competenze specialistiche con l'integrazione di dati, video e tutte quelle capacità trasversali che vanno ad aiutare lo staff tecnico nel supportare gli atleti e dare informazioni attraverso i dati. È un progetto trasversale per tutto il club non solo della prima squadra ma di tutte le squadre nerazzurre. E sempre nell’ultima stagione il club ha creato un protocollo con la mental economy del professor Ceccarelli per andare a sviluppare quelli che sono le innovazioni legate all'aspetto mentale degli atleti e della quale si avvale anche Jannick Sinner, il numero uno del tennis mondiale e nostro orgoglio nazionale. L’atleta va supportato, seguito, motivato e l’aspetto sportivo implementato anche da efficenza e modernità delle strutture che lo accolgono per migliorare e accompagnare il piu possibile la prestazione sportiva.

Un edificio e un campo dedicato all'Under 23 Ritornando poi ad infrastrutture e rinnovamento le novità non finiscono qui. Sempre alla Pinetina da ottobre partirà il nuovo edificio dell'Under 23 che dalla prossima stagione si sposterà a lavorare ad Appiano Gentile. Un’area che comprenderà tutti gli spazi dedicati, dalla palestra, area fisioterapica, sala video e in più ci sarà una tribunetta coperta con una sala ospitalità attiva durante l'anno che farà da location principale per la ristorazione della seconda squadra nerazzurra e sarà completata dalla costruzione di un quinto campo, ad oggi non presente, che sarà ad uso e consumo appunto dell’Under 23. Infine, come ultimo step a livello di progettualità e rinnovamento di Appiano Gentile ci sarà la ristrutturazione dell'edificio principale, quello del primo ristorante e dove è presente l’attuale sala conferenze. Sarà un edificio nuovo, funzionale che verrà ristrutturato e dedicato appunto ai contenuti media, dalla parte shooting soprattuto di prima squadra ma non solo alla nuova sala conferenze che arriverà ad avere fino ad 80 posti a sedere.