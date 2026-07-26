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Lecce, Trinchera: "Non abbiamo notizie di Banda, ne pagherà le conseguenze"

lecce

Lameck Banda continua a non presentarsi a Lecce. A fare chiarezza sulla sua situazione è stato il Responsabile dell'area tecnica del club Stefano Trinchera al Nuovo Quotidiano di Puglia: "Purtroppo non abbiamo più sue notizie da giorni. Continuiamo a convocare Banda per le visite mediche, senza però ricevere risposta. È certo però che il ragazzo pagherà le conseguenze del suo comportamento"

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Lameck Banda non è ancora rientrato a disposizione di Eusebio Di Francesco per la preparazione estiva del Lecce. L'attaccante ha giustificato la sua assenza per via di problematiche logistiche e burocratiche ma la dirigenza del giallorossa non ha sue notizie da giorni. Lo conferma anche il Responsabile dell'area tecnica del club Stefano Trinchera al Nuovo Quotidiano di Puglia: "Purtroppo non abbiamo più sue notizie da giorni. La società ha scelto una strada, comunicata attraverso una nota ufficiale, e la percorrerà fino in fondo. Continuiamo a convocare Banda per le visite mediche senza però ricevere risposta. Vedremo fino a quando si andrà avanti così. È certo però che il ragazzo pagherà le conseguenze del suo comportamento".

"Il suo comportamento ha colto tutti di sorpresa"

Una situazione che è stata una sorpresa per tutto l'ambiente Lecce, come sottolineato da Trinchera: "Dire delusi è poco. Siamo sempre stati molto disponibili nei confronti di Lameck, anche in alcune vicende personali lo abbiamo sempre sostenuto. Anche per questo motivo il suo comportamento ha colto tutti di sorpresa".

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