Lameck Banda continua a non presentarsi a Lecce. A fare chiarezza sulla sua situazione è stato il Responsabile dell'area tecnica del club Stefano Trinchera al Nuovo Quotidiano di Puglia: "Purtroppo non abbiamo più sue notizie da giorni. Continuiamo a convocare Banda per le visite mediche, senza però ricevere risposta. È certo però che il ragazzo pagherà le conseguenze del suo comportamento"

Lameck Banda non è ancora rientrato a disposizione di Eusebio Di Francesco per la preparazione estiva del Lecce. L'attaccante ha giustificato la sua assenza per via di problematiche logistiche e burocratiche ma la dirigenza del giallorossa non ha sue notizie da giorni. Lo conferma anche il Responsabile dell'area tecnica del club Stefano Trinchera al Nuovo Quotidiano di Puglia: "Purtroppo non abbiamo più sue notizie da giorni. La società ha scelto una strada, comunicata attraverso una nota ufficiale, e la percorrerà fino in fondo. Continuiamo a convocare Banda per le visite mediche senza però ricevere risposta. Vedremo fino a quando si andrà avanti così. È certo però che il ragazzo pagherà le conseguenze del suo comportamento".