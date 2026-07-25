Antonio Vergara continuerà a vestire la maglia del Napoli. Il club azzurro ha annunciato il rinnovo del centrocampista fino al 30 giugno 2031, con opzione per il prolungamento. Il classe 2002 si è imposto in prima squadra la scorsa stagione collezionando 19 presenze, con 3 gol e 4 assist

Il Napoli blinda Antonio Vergara. Con un comunicato ufficiale, il club azzurro ha annunciato il rinnovo del contratto del centrocampista fino al 30 giugno 2031, con un'opzione per estendere ulteriormente il rapporto. Il classe 2002, cresciuto nel settore giovanile partenopeo, è stato protagonista di una stagione che gli ha permesso di ritagliarsi uno spazio sempre più importante in prima squadra.

I numeri di Vergara

Dopo l'esordio in Serie A, arrivato il 23 agosto 2025 nella vittoria contro il Sassuolo al Mapei Stadium, Vergara ha iniziato a lasciare il segno nella seconda parte della stagione anche in zona gol. Il primo centro in maglia azzurra è arrivato il 28 gennaio contro il Chelsea in Champions League. Tre giorni più tardi è arrivata anche la prima rete in Serie A, decisiva nel successo contro la Fiorentina. Nel complesso, il centrocampista ha chiuso la stagione con 19 presenze, 3 gol e 4 assist, contribuendo anche alla conquista della Supercoppa Italiana.

Il comunicato del Napoli

Nella nota ufficiale con cui ha annunciato il rinnovo, il Napoli ha ripercorso le tappe principali della crescita di Vergara, dagli anni trascorsi nel vivaio fino all'esordio e ai primi gol con la prima squadra: "La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Antonio Vergara fino al 30 giugno 2031 con opzione per il prolungamento. Dopo una lunga trafila nel settore giovanile dei partenopei, il 23 agosto 2025 Vergara fa il suo esordio in prima squadra in occasione della vittoria esterna contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Lo scorso 28 gennaio arriva il primo gol in maglia azzurra al cospetto del Chelsea, con un'autentica prodezza che manda in visibilio il pubblico del Maradona. Tre giorni più tardi mette a referto anche il primo gol in campionato, decisivo per la vittoria interna contro la Fiorentina. Con il Napoli ha collezionato 19 presenze, vincendo una Supercoppa Italiana. Congratulazioni, Antonio!"