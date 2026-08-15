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Ritiro Immobile, il podio di Ciro: "L'Europeo, poi scarpa d'oro e trofei con la Lazio"

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Immobile si racconta a 360° nell'intervista a Sky Sport dopo l'annuncio del suo ritiro dal calcio giocato: "Mi sono divertito e me la sono goduta fino all'ultimo". Tanti i momenti belli vissuti in carriera, ma tre sono rimasti nel cuore dell'ex attaccante. "In cima al podio emotivo metto l'Europeo, poi Lazio-Brescia per la scarpa d'oro e infine i trofei con i biancocelesti". Cosa farà ora Immobile? Ciro ha già le idee chiare: "Voglio iniziare a studiare per diventare allenatore". Nel VIDEO l'intervista integrale

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