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l'intervista

Pellegrino: "Voglio fare bene con la Fiorentina per conquistarmi l'Argentina"

Vanessa Leonardi

Il suo adattamento a Firenze, l'arrivo di Vanoli, la concorrenza con Beto, l'intesa con Mastantuono e il sogno della nazionale argetina. Mateo Pellegrino si racconta a Sky Sport Insider e dedica un pensiero speciale a Messi: "Vorrei vederlo giocare per tutta la vita"

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