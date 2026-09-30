l'intervista
Pellegrino: "Voglio fare bene con la Fiorentina per conquistarmi l'Argentina"
Il suo adattamento a Firenze, l'arrivo di Vanoli, la concorrenza con Beto, l'intesa con Mastantuono e il sogno della nazionale argetina. Mateo Pellegrino si racconta a Sky Sport Insider e dedica un pensiero speciale a Messi: "Vorrei vederlo giocare per tutta la vita"
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