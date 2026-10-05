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Estupiñán infortunato, lascia il ritiro dell'Ecuador: distorsione al ginocchio

milan

Pervis Estupiñán ha lasciato il ritiro dell’Ecuador a Tokyo per una distorsione al ginocchio destro. L'esterno del Milan, al suo rientro a Milano, sosterrà degli esami strumentali per approfondire l'entità dell'infortunio. Il Ct dell'Ecuador Gallardo: "Nulla di preoccupante"

 

Pervis Estupiñán ha lasciato il ritiro dell’Ecuador a Tokyo per un infortunio al ginocchio destro. Lo ha annunciato la Federcalcio ecuadoriana con un comunicato stampa:"Pervis Estupiñán ha riportato un trauma al ginocchio durante l'incontro con il Giappone: i successivi esami diagnostici per immagini hanno evidenziato di distorsione al ginocchio con fastidio interno". Estupiñán, che ha saltato la sfida contro Panama, al rientro a Milano sarà sottoposto a esami strumentali. I prossimi impegni del Milan saranno domenica 11 contro il Sassuolo in campionato e giovedì 15 contro il Salisburgo in Europa League. 

Approfondimento

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Il Ct Gallardo: "Infortunio non preoccupante"

il Commissario tecnico della nazionale ecuadoriana Marcelo Gallardo, parlando a ridosso della sfida cojn Panama, ha confermato l'infortunio dell'esterno ma ha escluso un infortunio di grave entità: "Non c'è nulla di cui preoccuparsi", ha detto Gallardo in conferenza stampa. Estupiñán era sceso in campo durante questa sosta, giocando 180' contro Corea del Sud e Giappone. 

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