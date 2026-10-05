Pervis Estupiñán ha lasciato il ritiro dell’Ecuador a Tokyo per un infortunio al ginocchio destro. Lo ha annunciato la Federcalcio ecuadoriana con un comunicato stampa:"Pervis Estupiñán ha riportato un trauma al ginocchio durante l'incontro con il Giappone: i successivi esami diagnostici per immagini hanno evidenziato di distorsione al ginocchio con fastidio interno". Estupiñán, che ha saltato la sfida contro Panama, al rientro a Milano sarà sottoposto a esami strumentali. I prossimi impegni del Milan saranno domenica 11 contro il Sassuolo in campionato e giovedì 15 contro il Salisburgo in Europa League.

Approfondimento Serie A, gli infortunati nella sosta nazionali