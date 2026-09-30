 Infortunati Serie A, giocatori indisponibili dopo sosta per le Nazionali | Sky Sport
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Infortunati durante la sosta per le Nazionali: chi recupera per il campionato e chi no

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In questa prima e corposa sosta per le Nazionali della stagione (in attesa che si completi) si sono già registrati vari infortuni che interessano le squadre di Serie A. Altri si sono fatti male durante gli allenamenti o le amichevoli coi club. Di seguito la situazione completa dei possibili stop in vista della prossima giornata di campionato

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