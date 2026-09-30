Infortunati durante la sosta per le Nazionali: chi recupera per il campionato e chi no

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GIACOMO RASPADORI (Atalanta)

infortunio in Turchia-Italia (28 settembre)

Sostituito dopo il primo tempo, l'attaccante è stato sottoposto ad esami strumentali per una contusione al retro coscia e, accertata l’indisponibilità per le prossime gare (ne avrà per dieci giorni), ha fatto rientro presso il suo club. Farà nuovi esamiper valutare i tempi di recupero, maalla ripresa