Infortunati durante la sosta per le Nazionali: chi recupera per il campionato e chi no
In questa prima e corposa sosta per le Nazionali della stagione (in attesa che si completi) si sono già registrati vari infortuni che interessano le squadre di Serie A. Altri si sono fatti male durante gli allenamenti o le amichevoli coi club. Di seguito la situazione completa dei possibili stop in vista della prossima giornata di campionato
- infortunio in Turchia-Italia (28 settembre)
- infortunio in Svezia-Romania (25 settembre)
- infortunio in allenamento col Cagliari (28 settembre)
- infortunio in ritiro Italia Under 21 (28 settembre)
- infortunio in ritiro Svizzera Under 21 (27 settembre)
- infortunio in Norvegia-Portogallo (27 settembre)
- infortunio in Islanda-Estonia (26 settembre)
- infortunio in allenamento col Milan (29 settembre)
- infortunio col Napoli (22 settembre)
- infortunio in Austria-Kosovo (27 settembre)
- infortunio in Pogon Szczecin-Udinese (26 settembre)
- infortunio in ritiro Italia (26 settembre)