Domani sarà il giorno decisivo per Giovanni Malagò e per il suo futuro da presidente della Federcalcio. Nella Giunta Coni è infatti in agenda la votazione sul possibile Commissariamento della Federcalcio per il mancato tesseramento dello stesso Malagò al momento dell'elezione. Nelle ultime ore si stanno intensificando i contatti fra le parti. Intanto la Lega serie A si compatta ancora intorno a Malagò

Svolta a sorpresa nella vicenda sul possibile Commissariamento della Federcalcio. A poche ore dalla Giunta Nazionale del Coni che ha all’ordine del giorno proprio il futuro della federazione per il mancato tesseramento del presidente Malagò , uno dei requisisti giudicati essenziali dalla procura generale dello Sport per essere candidati alla presidenza, spunta l’ipotesi concreta di un compromesso tra le parti dopo le tensioni dei giorni scorsi. Federcalcio sì commissariata ma con lo stesso Malagò commissario . E tra circa 90 giorni nuove elezioni con l’attuale presidente federale tesserato e candidabile. Contatti frequenti tra le parti in queste e ore e molto probabilmente ci sarà un incontro tra Buonfiglio e Malagò domattina al CONI prima della Giunta Nazionale.

La nota della serie A "Commissariamento inopportuno"

E' arrivata anche una nota ufficiale da parte della Lega serie A. “La Lega Calcio Serie A si dissocia e prende le distanze dalla apparente querelle giuridica di cui non comprende i fondamenti in diritto e le ragioni politiche. Giovanni Malagò, candidato in primis dalla Serie A, è stato eletto con largo margine e la stessa Serie A continua a manifestargli completo supporto. Pur nel rispetto dei principi e delle regole della Federazione e del Coni, la Lega Calcio Serie A ritiene il commissariamento del tutto inopportuno, anche perché potrebbe condurre nel caos il calcio, in una fase delicatissima. Anche alla luce della chiara posizione espressa dall’UEFA, si raccomanda e si auspica il rispetto dell’autonomia del calcio italiano”