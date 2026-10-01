Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha comunicato la data in cui verrà dibattuto il cosiddetto "caso tesseramento" , relativo alla legittimità della posizione di Giovanni Malagò al momento dell’elezione alla presidenza della Federcalcio: "Questa mattina", ha detto Buonfiglio, "è partita la convocazione per la Giunta che si terrà il 6 ottobre alle ore 13 , per favorire il presidente Malagò che aveva tempi ristretti. E seguirà il Consiglio Nazionale". La Giunta Coni potrà decidere anche il commissariamento della Figc: " Ci siamo attrezzati bene", ha aggiunto Buonfiglio, "per non lasciare spazio a interpretazioni . Manderemo i quattro pareri dei nostri giuristi ai presidenti delle federazioni, a tutti i componenti di Giunta e del Consiglio Nazionale. Faremo sì che la Giunta non possa assumere atteggiamenti personalistici andando al di fuori dell'ambito in cui dobbiamo decidere".

"I pareri dei quattro saggi sono granitici"

Buonfiglio ha inoltre chiarito: "Siamo chiamati a decidere senza se e senza ma. Da pubblico ufficiale ho il dovere di documentare e questi quattro pareri sono granitici. Presenterò una relazione e saranno inviati i pareri affinché nessuno possa dire di non essere stato informato per tempo". Il presidente del Coni ha poi concluso sottolineando di non avere "dubbi sul senso di responsabilità e di appartenenza al mondo sportivo. È necessario ripristinare l'etica e il rispetto delle regole, abbiamo questo dovere perché ci riempiamo la bocca di questi valori ma quando si entra in concreto non abbiamo il coraggio e la coerenza di applicarli".